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大撒幣卻不願放棄「開發中國家」地位？ 中國：我們才發展幾十年而已

By  台灣英文新聞－編輯
2020/05/13 12:24
（圖/ 美聯社）

（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國今年2月份宣佈取消包括中國、香港在內25個經濟體「發展中國家優惠待遇」，並要求取消WTO補貼優惠待遇，引起中方強烈反彈。中國駐WTO大使張向晨表示，中國不會放棄發展中國家地位，美國此舉不合理。

《自由亞洲電台》報導，中國對外大肆宣揚「厲害了我的國」，一帶一路大撒幣，對內則宣稱GDP全球第2。身為世界第二大經濟體的中國，是全球最大商品出口國，世界五百強企業中，有120家是中國企業。

此外，中國國防支出僅次於美國，並於2019年超越美國，成為擁有最多富豪的國家。

美國2月份宣佈取消中國、香港等25個經濟體「發展中國家優惠待遇」，未來中國將不再享受美國的特殊差別化待遇後，中國卻開始大聲哭窮。

中國外交部長王毅表示，儘管中國位居第二大經濟體，但是中國的人均GDP卻大幅低於歐盟、美國，要求一個經濟發展僅幾十年的國家與這些歐美國家「平等」，本身就是「不平等」。

中國駐世貿大使張向晨5月12日在亞洲協會主辦的視訊會議表示，「我不喜歡跟美國同僚進行這種情緒化又充滿意識形態的辯論，中國雖然在過去數十年取得重要經濟發展，但是中國不能改變發展中國國家的地位。」

張向晨說，我們無法制定一套標準來區分發展中的國家或地區，美國的提案讓許多國家例如菲律賓等，擁有許多富豪，卻貧富差距大的國家，被列入發達國家，這是不公平的。
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