世界第一高「哈里發塔」有洋蔥　一頓飯錢一盞燈讓疫情受災戶溫飽

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)武漢肺炎疫情在各國蔓延,同時重創經濟與觀光旅遊業,造成不少民眾的收人驟減與失業,民生問題一一浮上台面。為此,全球最高的建築「哈里發塔」(Burj Khalifa)發起慈善募款活動,以一盞燈一頓飯,開放民眾出價競標,幫助阿拉伯聯合大公國的疫情受災戶,能夠溫飽。

綜合媒體報導,哈里發塔位於阿拉伯聯合大公國杜拜,樓高828公尺,外牆有120萬條LED燈管,「Mohammed Bin Rashid Al Maktoum全球倡議組織」(MBRGI)發起募款,讓民眾用一頓飯錢,也就是每捐贈10迪拉姆、約81元台幣,就可點亮一盞燈,所得經費將用於籌資購買食物,幫助疫情受災戶的民眾,自活動開跑後已募得120萬噸飯的捐款。

阿拉伯聯合大公國和世界上很多國家一樣,受到武漢肺炎疫情影響,其經濟與觀光旅遊業都受到影響,許多民眾被迫失業或減少工作,收入也跟著驟減。截至13日,阿聯共有近2萬例確診,203例死亡。

The @MBRInitiatives in collaboration with #BurjKhalifa launch the World’s Tallest Donation Box to illuminate Burj Khalifa’s 1.2 million lights, for every light purchased, a meal will be provided to those in need. Donate now: https://t.co/rMcq2trKmR pic.twitter.com/BStELbrnvk