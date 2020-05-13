世界第一高「哈里發塔」有洋蔥　一頓飯錢一盞燈讓疫情受災戶溫飽

全球最高的建築「哈里發塔」(Burj Khalifa)發起慈善募款活動，以一盞燈一頓飯，開放民眾出價競標，要幫助阿拉伯聯合大公國的疫情受災... 全球最高的建築「哈里發塔」(Burj Khalifa)發起慈善募款活動，以一盞燈一頓飯，開放民眾出價競標，要幫助阿拉伯聯合大公國的疫情受災戶溫飽。（照片來源：美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情在各國蔓延，同時重創經濟與觀光旅遊業，造成不少民眾的收人驟減與失業，民生問題一一浮上台面。為此，全球最高的建築「哈里發塔」(Burj Khalifa)發起慈善募款活動，以一盞燈一頓飯，開放民眾出價競標，幫助阿拉伯聯合大公國的疫情受災戶，能夠溫飽。

綜合媒體報導，哈里發塔位於阿拉伯聯合大公國杜拜，樓高828公尺，外牆有120萬條LED燈管，「Mohammed Bin Rashid Al Maktoum全球倡議組織」（MBRGI）發起募款，讓民眾用一頓飯錢，也就是每捐贈10迪拉姆、約81元台幣，就可點亮一盞燈，所得經費將用於籌資購買食物，幫助疫情受災戶的民眾，自活動開跑後已募得120萬噸飯的捐款。

阿拉伯聯合大公國和世界上很多國家一樣，受到武漢肺炎疫情影響，其經濟與觀光旅遊業都受到影響，許多民眾被迫失業或減少工作，收入也跟著驟減。截至13日，阿聯共有近2萬例確診，203例死亡。