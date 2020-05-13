〈時評〉這是那一國的大學？

中原大學生物科技系副教授招名威，稱因為在課堂上提到「中華民國」、「武漢肺炎」等詞彙，遭底下聽講的中國籍學生告狀抗議；學校當局的解決之道，是逼招副教授兩度在課堂上當面向中生道歉！

課堂上，教授如果是邀請黑道大哥演講，合該向學生道歉！如果對中生有歧視言論，合該向中生道歉！如果在學術殿堂講什麼「中華民國」、「武漢肺炎」，就要向中生道歉，那講「蔡英文總統」豈不更要向中生道歉？批評習近平幾句，不就該「被解聘」、「被消失」？這樣的大學，是那一國的大學？

中原大學正副教務長對招副教授說「我當然是中華民國台灣教授，但我今天針對陸生（註：應正名為中生）上課，何必強調這個⋯這代表你聰明，沒有智慧」，言下之意，在中生之前，什麼話可以說、什麼話不能說，教授要先有中國「自我審查」那一套？教育的身段如此扭曲，是否可以說「這代表你聰明，沒有尊嚴！沒有靈魂！」？

無可諱言的，台灣的大學教授（沒有公私立之分）不乏大中國意識者，私立大學更比公立大學多上招生的壓力考量，難怪，課堂不可以在中生面前講「中華民國」、「武漢肺炎」，打著學術交流或教育參訪旗號的中國來客抵台前，我方禮堂或會場原本懸掛的青天白日旗都會／需事先拆除撤走的「教育奇觀」，會一再在大學校園堂而皇之上演！

大中國意識，是以往長期「黨國教育」的遺毒，連大中國意識者本身也算是受害者，是時代的悲劇產物；隨著政黨的一再輪替，台灣意識的覺醒，大中國意識的版圖空間只會愈來愈小。至於說什麼私立大學的招生壓力，還有說不出口的「學生是學校的衣食父母、學校是老師的衣食父母」，所以出錢、交錢的學生最大、最重要，誰管它師道存不存的，那吾人只能不客氣說：淪落到只能靠出賣國家尊嚴圖生存、只能靠中生「加持」苟延殘喘的私立大學，還有存在的價值意義嗎？該關門退場，就讓它關門退場吧！

（作者為新竹教育大學退休副教授)