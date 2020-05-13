美川普下令　聯邦退休基金錢禁投資中企！

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）12日下令，聯邦基金「不得投資任何一家中國公司」，理由是可能構成國安威脅。

川普政府現在除了幾乎天天指責中國是武漢肺炎疫情散播元凶外，美中貿易戰火也持續延燒，現更進一步禁止美國政府基金去投資中國企業。

美國聯邦退休金計畫管理機構FRTIB，2017年底把國際股市投資基金的追蹤指數，轉向參考摩根士丹利全球非美資本指數（MSCI All Country World ex-US Investable Market Index），該指數涵蓋一部份的中企。但早在去（2019）年11月，美國國會共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）就領銜提案要求禁止聯邦政府退休基金投資中國股票，但遭FRTIB拒絕，指此提案傷害550萬名美聯邦員工的退休金權益。

金融時報報導，本周白宮加強施壓FRTIB改變投資決策，直接去信基金管理相關高層，要求聯邦員工退休基金投資組合當中，不得含中企，若不從，基金管理高層恐遭撤換。

美國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）以及白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，若投資僅參考MSCI全球非美資本指數恐讓退休基金陷於極大且不必要的風險，也恐對美國國家安全及全球人權行動構成傷害。再者，隨著美國可能會因武漢肺炎疫情對美造成嚴重傷亡損失，加大對中國的制裁力道，此時投資中企實為不智。

白宮也補充，目前MSCI全球非美資本指數當中涵蓋的一些中企，與中國解放軍有生意往來，像是供應監視器等，助解放軍打壓迫害中國少數民族，或是販售物資設備給北韓及伊朗。

同日，美國美中經濟暨安全檢討委員會發布報告，指中國在歐美疲於奔命處理疫情期間，擴大對台灣的軍事恫嚇威脅，欲趁亂藉機坐大區域勢力，並鼓動世衛排除台灣，使世衛會員國在疫情初期未獲得即時且正確的指引做應變，造成今日各國損失慘重。