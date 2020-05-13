鋒面遠離各地多雲到晴 首颱黃蜂大小環流整合中

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今(13)日鋒面遠離，逐漸轉為高壓迴流的天氣型態，水氣並不多，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花蓮、台東有局部短暫陣雨，中午過後在東北部、西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地清晨低溫約22至25度，相當舒適，白天東半部高溫28至30度，西半部高溫更高一些，可達30至33度，由於雲量偏少，紫外線指數也容易偏高，氣象局提醒，外出活動時，請注意防曬並多補充水分。

原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓已於12日20時發展為輕度颱風，也是今年編號第1號黃蜂颱風（國際命名：VONGFONG，中文譯名：黃蜂），13日清晨2時中心位置位於台灣東南方約1470公里的海面上，以每小時7轉11公里速度，向西北轉西進行，中心附近最大風速每小時72公里，相當於8級風，瞬間最大陣風每小時101公里，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里，預測14日2時的中心位置會在馬尼拉東南東方740公里的海面上，也就是台灣南南東方1320公里的海面上。

氣象局請在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象局代理局長鄭明典在臉書指出，第1號颱風「黃蜂」的大小環流還在整合中，目前呈現一個大「?」的形狀，其中大環流是問號形狀的主體，小環流在左側前端。

圖片由中央氣象局提供、台灣英文新聞後製

鄭明典較關心第一號颱風和梅雨鋒面的相互作用，若颱風北移代表熱帶水氣場北移，就會影響梅雨鋒面的結構。對於這個初始的小差異，可能造成顯著不同天氣變歷程的情況，他表示，很值得細細觀察。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，13日至17日暖氣團影響，各地恢復為晴朗炎熱的天氣。18日，台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，局部陣雨或雷雨的機率逐漸提高。19日起梅雨季第2道鋒面影響，移速緩慢、且呈現南北徘徊的特性，期間並伴隨較強「西南氣流」，有帶來大量降水的潛勢，為梅雨季以來最強一波，應密切注意其後續的演變。