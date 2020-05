武漢肺炎直逼白宮　美國官員戴上台灣口罩保平安

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)白宮日前傳出2名幕僚人員確診武漢肺炎,相關人員紛紛開始戴口罩自保。美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫許納等人,也都戴上口罩出席活動,而這些口罩正是來自台灣!

圖左為美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫許納 (美聯社)

美國總統川普隨扈、副總統彭斯(Mike Pence)發言人日前相繼傳出確診2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)後,川普下令所有人進入西廂辦公室都必須戴上口罩,也要保持社交距離。

美聯社報導,當地時間週一(11日)召開的白宮記者會上 ,幾乎所有白宮幕僚人員都戴上了口罩 ,有些人還是從武漢肺炎疫情傳出以來,第一次在公開場合戴上口罩。美聯社形容,這令人震撼的景象,在在說明在當前疫情下,美國總統川普面對的當務之急,就是提振國家的信心。

