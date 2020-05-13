武漢肺炎直逼白宮　美國官員戴上台灣口罩保平安

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）白宮日前傳出2名幕僚人員確診武漢肺炎，相關人員紛紛開始戴口罩自保。美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫許納等人，也都戴上口罩出席活動，而這些口罩正是來自台灣！

圖左為美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫許納 (美聯社)

美國總統川普隨扈、副總統彭斯（Mike Pence）發言人日前相繼傳出確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，川普下令所有人進入西廂辦公室都必須戴上口罩，也要保持社交距離。

美聯社報導，當地時間週一(11日)召開的白宮記者會上 ，幾乎所有白宮幕僚人員都戴上了口罩 ，有些人還是從武漢肺炎疫情傳出以來，第一次在公開場合戴上口罩。美聯社形容，這令人震撼的景象，在在說明在當前疫情下，美國總統川普面對的當務之急，就是提振國家的信心。

The startling sight served only to further highlight the challenge the president faces in instilling confidence in a nation still reeling from the pandemic.(APNEWS)

或許正是基於這個原因，川普總統本人11日在記者會上並未戴口罩，而記者會的主題更強調「美國在 (武漢肺炎) 檢測方面是領先全球的」(America leads the world in testing. 如下圖) ！

川普在演說中強調他所領導的白宮面對這非常時刻 (“met the moment”) ，在武漢肺炎檢測方面表現突出 (“prevailed” on coronavirus testing)。

圖/美聯社

圖為川普5月11日白宮玫瑰花園記者會的社交距離/梅花座 (美聯社)

包括庫許納（Jared Kushner）、白宮發言人凱蕾麥肯內尼（Kayleigh McEnany）等人也都戴著口罩出席昨天(11日) 在白宮玫瑰花園召開的記者會。

中央社來自華府的報導指出，從媒體拍到的照片可以看到口罩左下巴處印有Made In Taiwan字樣。此間人士私下證實，白宮官員11日戴上的口罩確實是台灣先前捐贈給美方的醫療口罩。

華盛頓郵報（Washington Post）4月曾報導，白宮人員曾試圖在一般市面購買口罩，但碰到缺貨狀況；白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）隨後想到，台灣擁有強健布口罩供應鏈且有能力生產數十億個，因此在3月14日撥電話給一位台灣政府官員，詢問台灣是否願意提供美國政府口罩。

報導引述知情人士指出，數天後，台灣正式答應以政府對政府方式，提供美國50萬片醫療口罩。這50萬片口罩於3月24日抵達美國，除了美國白宮及國安會各保留1800片給底下人員外，其餘皆是進到華府「全國戰略儲備」（Strategic National Stockpile）中。

台灣宣布捐贈給美國350萬片口罩，這些口罩會留給醫療人員使用。同時，也將依據外交部與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）於3月18日發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，提供美國每周10萬片醫療口罩，美方則為台灣保留30萬件防護衣的原料。

圖為白宮秘勤人員 (美聯社)