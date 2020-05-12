【武漢肺炎】南韓梨泰院夜店群聚感染 同志族群恐成防疫破口

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓首爾夜店爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，包括知名同志酒吧。維權人士憂心，南韓社會本就保守，此一發展恐激化當地反同情緒，使性少數族群（sexual minorities）成了防疫破口。

美聯社報導，截至12日，梨泰院夜店群聚感染確診人數已破百，疫調工作困難，仍有三千名接觸者尚無法取得聯繫。本波疫情始於一名29歲男子，他一夜之間流連該區五間夜店酒吧，上週三才確定染疫。

教會媒體國民日報（Kookmin Ilbo）針對此事報導時，特別提到該男曾造訪一間同志酒吧。報導一出，立刻在社群網站掀起一片反同聲浪，維權團體則批評相關報導有刻意渲染之嫌，使性少數族群更不敢站出來接受採檢。

南韓男同志維權團體Chingusai總幹事Lee Jong-geol表示，近來接到了數十通求助電話，曾造訪梨泰院夜店的同志，害怕一旦配合疫調，坦承行蹤，恐怕會被迫隔離，在職場受到歧視。

南韓這些年來對性少數族裔的觀感雖有改善，反同情緒仍根深蒂固。儘管演藝圈有人勇於出櫃，卻鮮少聽聞知名政治人物或商界人士是LGBT族群，且同性婚姻在南韓尚未合法。

根據中央社，首爾市長朴元淳今（12）日表示，在電信公司協助下，已取得4月24日至5月6日期間，曾在梨泰院收發基地台信號的10,905人名單，並發送防疫簡訊，盼民眾主動受檢，同時承諾可採匿名篩檢。