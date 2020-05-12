日本共同社：共軍可能8月南海軍演奪東沙群島

日本「共同社」引述消息人士披露，中國人民解放軍正計劃8月在靠近海南島的南海區域，舉行以奪取東沙群島為想定的大規模登陸演習。東沙目前由台灣實際掌控。

共同社指出，中國在海南島有海軍基地，東沙群島位於海南島經巴士海峽前往太平洋的路線，對中國軍隊進入太平洋而言，有重要戰略價值，去年12月入列中國海軍服役的首艘國產航艦「山東艦」也部署在海南島，對中國而言，就更有加強控制東沙的必要。

據了解，登陸演習將由負責衛戍南海的南部戰區實施，將動用登陸艦、氣墊船、直升飛機和陸戰隊，規模前所未有。

共同社指出，美軍包含電戰機在內多種軍機為蒐集中國軍隊情報，在東沙附近空域頻繁飛行，有報導稱僅4月就飛去13次。

共軍擬演練奪東沙群島 國防部：強化外離島戰備

共軍8月擬在南海軍演，目標奪取台灣東沙群島。國防部今天表示，國軍都能掌握敵情動態，並有應處機制、應援計劃，國軍基於國安，包括東沙、太平島在內的外離島，都會強化戰備。

日本媒體共同社今天報導，中國人民解放軍8月擬在中國南部海南島的南海區域，舉行設想奪取台灣有效控制東沙群島的大規模登陸演習。

國防部上午舉行「國軍109年災害防救整備概況說明」記者會，國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將對此表示，國防部都能透過情監偵掌握敵情動態，且都有應處機制、應援計劃，國軍基於國家安全立場，包括東沙、太平島內的外離島，都會強化戰備整備工作，不會停頓。

林文皇指出，國軍秉持不升高衝突、不引發事端為原則，無論東沙島、太平島的海巡官兵，都是由海軍陸戰隊完成代訓，並完成戰備執勤、火砲射擊等驗證，擁有等同陸戰隊的戰力，以確保島上安全。

除此之外，國家安全局長邱國正4月30日在立法院外交及國防委員會，有立委問及南海局勢與台灣外離島防務時，他表示，太平島海巡兵力約200多人，有輕、重兵器裝備，國防部應該會檢討、調整，國安局也有建議請國防部注意此事及東沙情勢。