支持台灣參與WHA　日本台灣交流協會每日臉書發文

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）隨著世界衛生大會（WHA）即將於18日登場，友邦及友好國家對台的聲援力道也逐漸增強，其中，日本台灣交流協會自昨（11）日起到世衛大會開幕前將每天透過臉書發文，表達支持台灣參與世衛大會的立場。

一年一度的世衛大會受到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，今年改以線上虛擬的方式舉行，台灣至今未收到世界衛生組織（WHO）的邀請函。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日針對媒體不斷提問，皆避而不答，反透過法律顧問先是表示台灣參與的問題要由世衛成員做主，秘書處無權決定；隨後又稱會員國對此議題缺乏政治共識，這也讓台灣外交部忍不住諷世衛受中國操控甚深。

其實自從武漢肺炎在全球造成大流行以來，因為防疫無國界，加上台灣防疫成效受到各國媒體及政要讚賞，台灣參與世衛大會的議題再度浮上檯面。美國、日本、加拿大、紐西蘭，以及歐盟等行政部門及國會，皆出現支持台灣以觀察員身分參與世衛大會的聲浪。

日本方面，首相安倍晉三在4月針對疫情召開記者會時便表示，日本的立場一直是強力要求，應讓台灣以觀察員的身分參與世衛大會；安倍晉三也提及，世衛組織不應具政治性，而是要徹底守護每個人的健康。

而日台交流協會今（12）日也在臉書分享一則外交部關於各國政要及名人肯定台灣防疫作為的影片，並表示「台灣在防疫工作上取得了顯著成果，不僅日本，世界各國的領導人也對台灣的應對深表讚賞，肯定在國際衛生保健領域中，台灣貢獻的重要性。國際社會正在與新冠病毒奮戰中，台灣也是最前線共同作戰不可或缺的夥伴。」

日台交流協會昨（11）日也在臉書上分享台灣YouTuber阿滴一則致世衛的公開信的影片，並表示「台灣參與WHA，我們堅信可以從防止新冠病毒感染方面取得卓越成就的台灣學習眾多經驗。我國將持續大力支持台灣作為觀察員的身分參加WHA。」

根據中央社，日台交流協會將在世衛大會開幕前，將透過每日在臉書發文的方式，支持台灣參與世衛大會；而除了日本，美國在台協會（AIT）也自5月1日起開始以每日一文挺台灣。