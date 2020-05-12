小人變貴人！坪林茶博創意救經濟!

新冠肺炎疫情延燒數月，中規中矩的防疫政策大眾不免漸感疲乏。新北市坪林茶業博物館推出一系列創意措施，不但有逗趣的「舉壺小人」出沒展場宣導防疫外，入館還能抽茶園體驗、老街茶餐體驗等在地好禮，鼓勵大家逛博物館同時也能振興地方觀光，以創意落實正向防疫！

新北市政府文化局表示，坪林茶業博物館向來擅長以創意活潑手法推廣茶文化，長期以來各項展覽及活動都廣受好評。疫情期間也積極將策展專業運用在防疫，推出「安心服務」專案，除了定時以酒精消毒展場外，所有工作人員每日都需量測體溫並配戴「安全體溫小卡」，讓參觀民眾安心；此外，館方也發揮巧思以館員形象製作迷你「舉壺小人」，手舉標語提醒民眾保持社交距離，透過幽默趣味的軟性宣導，充滿溫度的細緻服務讓民眾感到格外暖心，也紛紛拿起手機與可愛的「舉壺小人」合影，大讚館方創意十足！

此外，坪林在地觀光及經濟也受到此次疫情影響，為了協助茶農與茶產業者，坪林茶業博物館特別結合館舍實名制防疫措施，推出抽獎活動。即日起實名登記入館參觀的民眾，都有機會抽中茶園體驗、老街茶餐體驗、茶葉、茶點等在地特色獎品，讓民眾安心逛博物館之餘，也能深入探訪茶山，刺激旅遊消費，振興當地觀光經濟。

新北市坪林茶業博物館防疫不缺席，希望透過這一系列創意應變措施，提醒民眾防疫重要性，大家一起攜手共度難關，更多活動詳情請至茶博館官網www.tea.ntpc.gov.tw及臉書www.facebook.com/pinglin.tea.m查詢。