新北推新型態安全生活 高中教育博覽會不延期、不取消、不停學 轉型升級線上版

新北市高中教育博覽會一直是學生及家長瞭解本市公私立高中辦學特 色、招生科別、入學方式的重要管道，尤其國中教育會考在即， 家長們非常關心升學管道及瞭解升學方式。 今年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 各縣市教育博覽會紛紛停辦或延期辦理，侯友宜市長表示， 國中生畢業前夕是生涯選擇重要階段， 對學生的照顧不能因疫情而打折，秉持「不延期、不取消、不停學」 的3不原則，善用本市網路科技的優勢， 首次將實體活動轉化升級為線上活動， 集結75校辦理線上版教育博覽會，宣導「新北在地就學」及「 適性發展」的教育理念。

因應疫情漸趨穩定，新北宣導「新型態安全生活模式」， 鼓勵各校逐步在安全的前提下，讓學生探索自我優勢能力， 豐富學生對於未來的多元想像。本次博覽會就利用網路力量「 兼顧防疫與創新」，以新型態線上活動的方式進行， 活動內容多元豐富。有「適性入學講堂」， 由三重高中葉俊士主任直播十二年國民基本教育分析、 基北區高級中等學校及五專免試入學介紹、 超額比序案例說明等相關資訊，持續協助學生尋覓最適合的進路； 還有「新北鳴人堂」，匯聚新北各領域一鳴驚人的校友， 分享高中學習階段對於未來職涯的影響， 特別邀請南強工商畢業校友也是知名網紅的展榮、展瑞， 分享學生時期參加教育博覽會的趣事、 以及如何藉由實習經驗了解自己的優勢能力。

另外本市生涯發展教育小組，以多元智能理論為核心，規劃「 適者生存－生涯尋寶趣」趣味遊戲，讓學生能夠從「解謎闖關」 中探索自己的興趣與優勢能力，進而思考最適合自己的進路。 而雖然沒有實體博覽會，但一樣邀請各校進行跨領域特色課程分享， 各校透過線上直播、各校動態表演、社團發表、特色課程演示， 展現學生的精彩展演及課程，讓學生與家長認識本市學校辦學特色。 本次活動網頁也提供QR Code供學生利用行動載具「掃描集章」， 依集章點數多寡對應抽獎機會，計有平板及智慧型手錶等多項大獎。 詳細資訊可參閱本活動官網https://se.ntpc. edu.tw/expo/。

新北市政府教育局推動「在地就學」政策，打造優質教育環境， 並輔導各高中職學校創新各項主題式特色課程，此外，自108年起 推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫， 全面提升新北市技職教育品質，培育具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業人才， 歡迎學生們來參與這場別具生趣的教育博覽會， 感受新北高中職風采風采、加入新北學Bar行列！