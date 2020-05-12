臺灣證券交易所：全體上市公司109年4月份當月營收較108年同期衰退2.36％

依據上市公司公告109年4月營收顯示，本（4）月份全體上市公司營收總計2兆5,137億元，較108年同期衰退608億元（-2.36%），營收成長公司共388家，衰退公司共555家，較107年同期則成長749億元（3.07%）。另累計1至4月全體上市公司營收總計9兆4,206億元，較108年同期衰退5,734億元（-5.74%），營收成長公司共320家，衰退公司共623家（相關資料詳如附表），較107年同期則衰退3,086億元（-3.17%）。

全體上市公司109年4月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、半導體業及電子通路業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。全體上市公司1至4月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為半導體業、電子通路業及資訊服務業，衰退趨勢之前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及塑膠工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（4）月份營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司認列出售土地收入及受本月過戶交屋數較去年同月成長，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電子通路業因個別公司於推動數位平台、智能物流服務效益顯現，加上居家辦公、遠距教學需求提升，帶動筆電、PC、伺服器及5G等相關零組件出貨增加，故營收較108年同月成長；當（4）月份營收衰退較大之產業，觀光事業受新冠肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊，紡織纖維業因受疫情影響，終端客戶需求銳減，致本月較108年同月營收衰退。

全體上市公司累計至109年4月營收成長較大之產業，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電子通路業因個別公司受筆電、伺服器及5G等相關零組件出貨挹注，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收，故累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受新冠肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊，塑膠工業因國際油價急跌及下游石化需求減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。