體驗富邦證券憑證網路報稅 防疫期免出門！

報稅節來臨，今年綜合所得稅新制新增了5大重點， 包括增訂長照扣除額、薪資所得核實減除費用方案、 基本生活費提高至17.5萬、同婚伴侶可合併申報及政治捐贈1% 以上可列舉扣除外，報稅期間更是延長至6月底，報稅不必人擠人， 「富邦證券電子金融憑證」不僅是投資人看盤下單的好工具， 還是網路報稅的好幫手。防疫期間， 只要是富邦證券電子交易客戶且具備有效電子交易憑證， 就能透過電子交易憑證申報綜所稅， 不須再準備讀卡機即可下載所得資料，讓收支一目瞭然、 簡單五步驟報好稅，非富邦證券戶的納稅人， 可選擇透過富邦證券線上開戶系統，五分鐘完成線上填寫資料申請。 同時，富邦證券針對首次網路報稅新鮮人， 貼心建立金融憑證報稅專區：https://www. fubon.com/securities/hot_new/ etax/index.html。

另外，隨著股東會旺季到來，因應疫情，溫馨提醒股東，「富邦e點 通」App內建電子投票專區，連結至集保平台「股東e票通」， 採用電子投票方式可以避免與人群接觸的風險， 更可以跳脫股東會的時空限制，一鍵行使表決權。

若投資人於報稅期間有短期資金需求，可善用富邦證券「 不限用途款項借貸」作為快速籌措資金的來源， 包括在富邦證券官網、富邦e點通及富邦e+都可以申辦， 只要於線上簽署申請書，將手中持有之上市櫃股票作為擔保品， 手機輕輕一滑，最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起， 借款期限可以長達18個月，在額度內可以隨時循環使用， 輕鬆取得資金，以報稅為例，許多人以刷卡或者信貸借款繳稅， 同樣可以選擇「不限用途款項借貸」進行資金的融通，不必再「 賣股繳稅」，讓繳稅更具彈性，了解更多相關業務：https:/ /www.fubon.com/securities/hot_ new/so-easy/borrow.html。

富邦證券表示，只要預先下載好國稅局的最新版報稅軟體， 再搭配富邦證券的電子報稅金融憑證，民眾即可從國稅局下載戶籍、 家戶所得、勞健保及扣除額等資料，免除填寫書面資料的勞累， 並可透過報稅軟體自動算出最有利的計稅方式， 以進行綜所稅結算申報，最後確認資料後上傳， 輕而易舉完成一年一度的報稅手續，體現「免出門、免排隊、 免讀卡機」的數位化報稅模式， 節省親自到國稅局臨櫃查詢所得時間，當個積極防疫的良好公民， 若有相關問題請至富邦證券網站(www.fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588， 皆有專人提供解答及服務。