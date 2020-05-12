穆斯林網紅圖佳助陣 貿協攜手量販店推廣清真食品認證

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為協助國內穆斯林能便利取得清真驗證的肉品及食用品，家樂福在貿協「臺灣清真推廣中心（簡稱清真中心）」合作，於今年齋戒月(4月22日~5月23日)期間的「線上型錄特輯」中列出計共25項臺灣清真認證產品。

此次貿協清真中心也特別邀請到在臺求學的土耳其籍穆斯林網紅圖佳(Tolga)前來家樂福(桂林門市)體驗齋戒月活動，針對貿協所推薦的產品進行開箱分享。

貿協本次攜手家樂福全臺137間門市同步開跑，並設置齋戒月活動專區展售多樣臺灣清真產品，為國內穆斯林友善環境邁進一步。

家樂福表示，2017年起就致力於國內穆斯林友善環境的建置，也將國外遊客來店人數最高的家樂福桂林店當作第1家穆斯林友善環境示範點，並特別設置穆斯林祈禱室，方便來臺旅遊的穆斯林旅客有禱告空間，盼透過最貼近穆斯林的國內清真通路，將臺灣最優質的清真產品與友善環境推向國際。

近年來穆斯林旅客來臺人數開始提高，加上新南向政府政策的推動，經濟部國際貿易局於2017年委託貿協成立清真中心，致力於推廣我國清真產業品牌，建構穆斯林友善環境，爭取清真商機。

自成立至今，迄今已有超過1,000家廠商、2萬多項產品獲得清真驗證。

今年清真中心再接再厲，與家樂福合作，讓臺灣優質的清真產品上架國內實體店面，不僅可提高穆斯林旅客來臺觀光旅遊之便利性，加上在臺求學工作的穆斯林新住民們的口碑行銷，盼可帶動穆斯林旅客來臺觀光，並增加我清真伴手禮外銷穆斯林市場的機會。

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