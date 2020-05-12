溫馨五月寵愛媽咪 嘉義縣長越南語感謝新住民媽媽的付出

為歡慶母親節，台灣愛延續協會在母親節前夕舉辦慶祝活動，由新住民媽媽帶著小孩親手製作蛋糕，並錄製影片祝福遠在他鄉的母親。嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘也一同到場，祝福新住民媽媽們母親節快樂外，越南新住民教翁縣長講「母親節快樂」的越南文「Chúc mừng ngày của mẹ」，讓縣長翁章梁直呼好難，現場歡笑不斷。

台灣愛延續協會為新住民媽媽們舉辦「寵愛媽咪再糕一點」母親節活動，現場由媽媽們與小孩共同製作蛋糕，許多新住民也穿著越南的國服亮相，模樣相當美麗。新住民媽媽們也邀請縣長翁章梁，一起來為母親節蛋糕增添裝飾。

翁章梁也在現場詢問起新住民媽媽「母親節快樂」的越南文，一下子太緊張讓久居臺灣的新住民媽媽突然忘記怎麼說，引起現場哄堂大笑。隨後翁章梁學起「母親節快樂」的越南文向在場媽媽獻上祝福，發音雖吃力但也讓現場響起掌聲。

翁章梁表示，新住民告訴他越南的母親節是3月8日，與台灣的5月第2個星期日雖然日期不同，但祝福的心意卻是一樣的。有一句台灣話說「日久他鄉是故鄉」，新住民已然把臺灣當作自己的家，非常開心看到新住民媽媽們一起帶著孩子，一同慶祝母親節。

台灣愛延續協會理事長葉聰銘說，目前在臺南及嘉義地區致力服務新住民及弱勢家庭。在108年底，應太保市新住民姊妹的學習需求，前來辦理行動美容創業團隊課程。

雖然會員數不到一百人，加上大多數會員都從事旅行業，因此服務範圍也相當廣泛。未來也將複製臺南的新住民及兒少社區照顧據點的經驗，移師到嘉義縣，為嘉義縣基礎服務紮根。（新聞轉載自新住民全球新聞網）