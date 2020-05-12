科技部產學合作有成 「雷達生理感測系統」讓防疫零接觸

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）武漢肺炎疫情持續在全球大流行，為了防堵國內疫情擴散，在公共場所蒐集民眾的生理數據成了防疫重要關卡之一。昇雷科技公司今(12)日在台北致贈1台「雷達生理感測系統」給科技部，該系統以非接觸的方式收集體溫、呼吸頻率與心跳等多元生理數據，即時提供警訊，投入防疫，預計6月量產。

昇雷科技說明，「雷達生理感測系統」以雷達技術為核心，運用團隊自主開發的射頻硬體、天線設計、訊號處理與演算法軟體技術，靈敏度遠優於傳統連續波雷達，並具有低功耗、低硬體成本、高準確率及穿牆能力等優點。另外，藉由後端AI平台分析生理健康狀況，即時發現異常跡象提供警示，減少醫護人員頻繁進出的疲憊與感染風險。

科技部長陳良基表示，科技部現規劃檢疫、治療、預防、公衛流病、社會影響、場域驗證及國際科技防疫合作等7個面向議題，以快速集結學研和新創公司的防疫科技能量，透過跨領域合作的激盪，發展出嶄新的防疫科技。

另外，在大學設置「防疫科學研究中心」期望為台灣防疫科技的研發及人才培育奠定扎實的基礎，加強推動科研成果商品化，作為防疫工作的強力後盾，促進國內防疫科技的升級及永續發展。

科技部2015年運用法人鏈結產學合作計畫，輔導國立中山大學電機系開發「生理訊號無線感測雷達技術」，並於2017年技轉衍生成立昇雷科技股份有限公司。該公司總經理田勝侑表示，感謝科技部鼓勵科研創新，因此回饋科技部分享其產品，共同對抗疫情。

照片由科技部提供