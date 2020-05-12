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今天5/12 國際「護師節」 台灣多家超商超市請喝咖啡、珍奶為醫護打氣
更新時間: 2020-05-12 16:25
首次發稿: 2020-05-12 14:53
(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今(12)日無新增確診病例，國內維持440例確診個案，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。同時也寫下連續30天無本土病例的紀錄!
確診個案中7人死亡，372人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，特地趁今天護師節感謝護理台灣隊的奉獻，衛福部先前發起活動，鼓勵全民寫信給護理師表達支持，共收到國內外1萬7千封信件響應。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳，在疫情指揮中心記者會中表示，世界衛生組織為強調護理師的重要，定2020年為國際護理助產年，衛福部也透過護助年網頁活動，鼓勵全民給護理師一封信來表達支持，目前已收到國內外1.7萬封信，包括台灣以外的50個國家響應。
另外有關報載「水神請全民來評理! 連3歲小孩都看得出來，這不是在寫療效」等語，今天記者會中，指揮官陳時中也加以說明。
▲直播截圖
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食藥署稍後發布新聞稿表示，本案係該署「109年度藥物、化粧品、食品違規廣告分析及監控策略提升計畫」例行性監控案件，依處理程序，移請臺北市政府衛生局查處。
「旺旺水神 抗菌液隨身瓶30ml」廣告內容違規案，因該產品非屬醫療器材，其內容述及「…居家、外出、口腔抗菌三合一…綠膿桿菌（燒傷或傷口引起皮膚炎、肺炎、心內膜炎、敗血症、壞死筋膜炎）…白色念珠菌（口腔念珠菌病、女性陰道炎）…牙齦卟啉單胞菌（牙周病導致牙齒脫落）…口腔清潔抗菌…」云云 (如上圖所示) ，顯見該產品「施用於人體」，並具「預防、減輕、診斷或治療疾病、疾病症候群或症狀」功能，整體表現涉及違反藥事法第69條之規定。
因此，北市衛生局依法約詢業者陳述意見，於109年5月7日依廣告內容違反藥事法第69條規定，裁處新臺幣66萬元。
食藥署指出，今日媒體所揭露之次氯酸水醫療器材許可證，係另一項產品，並非水神相關產品(如下圖)，該公司此舉有誤導大眾之疑慮，特此澄清說明。
水神案完整新聞稿內容：https://bit.ly/3dzOxBs
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全球武漢肺炎疫情方面，目前累計4,212,538例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,369,938例、西班牙227,436例、英國223,060例、俄羅斯221,344例及義大利219,814例為多；病例中285,290例死亡，以美國81,313例、英國32,065例、義大利30,739例、西班牙26,744例及法國26,643例為多。
今天記者會全部實況如下:
圖/衛福部