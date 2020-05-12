指揮中心5/12記者會示範以隔板拉開前排五人的社交距離, 包括陳時中在內的5人在此情況下可不戴口罩 (直播截圖) 指揮中心5/12記者會示範以隔板拉開前排五人的社交距離, 包括陳時中在內的5人在此情況下可不戴口罩 (直播截圖)

今天是5/12國際護師節，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在例行記者會中特地感謝護理台灣隊的奉獻，祝福所有護理人員有個快樂的節日。（指揮... 今天是5/12國際護師節，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在例行記者會中特地感謝護理台灣隊的奉獻，祝福所有護理人員有個快樂的節日。（指揮中心提供）中央社

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今天5/12 國際「護師節」 台灣多家超商超市請喝咖啡、珍奶為醫護打氣

更新時間: 2020-05-12 16:25

首次發稿: 2020-05-12 14:53

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今(12)日無新增確診病例，國內維持440例確診個案，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。同時也寫下連續30天無本土病例的紀錄!

確診個案中7人死亡，372人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，特地趁今天護師節感謝護理台灣隊的奉獻，衛福部先前發起活動，鼓勵全民寫信給護理師表達支持，共收到國內外1萬7千封信件響應。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳，在疫情指揮中心記者會中表示，世界衛生組織為強調護理師的重要，定2020年為國際護理助產年，衛福部也透過護助年網頁活動，鼓勵全民給護理師一封信來表達支持，目前已收到國內外1.7萬封信，包括台灣以外的50個國家響應。

另外有關報載「水神請全民來評理! 連3歲小孩都看得出來，這不是在寫療效」等語，今天記者會中，指揮官陳時中也加以說明。

▲直播截圖

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食藥署稍後發布新聞稿表示，本案係該署「109年度藥物、化粧品、食品違規廣告分析及監控策略提升計畫」例行性監控案件，依處理程序，移請臺北市政府衛生局查處。

「旺旺水神 抗菌液隨身瓶30ml」廣告內容違規案，因該產品非屬醫療器材，其內容述及「…居家、外出、口腔抗菌三合一…綠膿桿菌（燒傷或傷口引起皮膚炎、肺炎、心內膜炎、敗血症、壞死筋膜炎）…白色念珠菌（口腔念珠菌病、女性陰道炎）…牙齦卟啉單胞菌（牙周病導致牙齒脫落）…口腔清潔抗菌…」云云 (如上圖所示) ，顯見該產品「施用於人體」，並具「預防、減輕、診斷或治療疾病、疾病症候群或症狀」功能，整體表現涉及違反藥事法第69條之規定。

因此，北市衛生局依法約詢業者陳述意見，於109年5月7日依廣告內容違反藥事法第69條規定，裁處新臺幣66萬元。



食藥署指出，今日媒體所揭露之次氯酸水醫療器材許可證，係另一項產品，並非水神相關產品(如下圖)，該公司此舉有誤導大眾之疑慮，特此澄清說明。

水神案完整新聞稿內容：https://bit.ly/3dzOxBs

▲直播截圖

全球武漢肺炎疫情方面，目前累計4,212,538例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,369,938例、西班牙227,436例、英國223,060例、俄羅斯221,344例及義大利219,814例為多；病例中285,290例死亡，以美國81,313例、英國32,065例、義大利30,739例、西班牙26,744例及法國26,643例為多。

今天記者會全部實況如下:

圖/衛福部