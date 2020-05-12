【武漢肺炎】陳時中在世界各國175媒體投書　籲世衛組織WHA勿排除台灣

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）為爭取參與世界衛生組織WHO及世衛大會WHA，台灣中央流行疫情中心指揮官陳時中，積極投書國際媒體。他說，台灣防疫成果全球有目共睹，也讓今年投書相當順利，甚至有媒體主動邀稿，到昨天(11日) 為止已刊登175篇。

台灣在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫成果，各國有目共賭。截至12日為止全台共有440例確診，其中349例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊，僅7人死亡，368人痊癒解除隔離。此外截至12日為止，已連續30天，沒有出現新增的本土個案。

世界衛生大會（WHA）即將於18日召開，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，11日下午在記者會中表示，台灣外交部、外館目前正和理念相近國家、盟邦積極爭取參與WHA，雖然受邀機會不大，但不會放棄任何機會。

陳時中也坦言，今年和以往狀況差很多，往年外館必須盡很大的力量，才可能讓投書登上國際媒體，但今年(2020年) 相當順利，甚至有媒體主動邀稿，至今(11日為止) 已在世界各國刊登共175篇；可見只要端出成績，宣傳力道就會變強。

台北捷運忠孝復興站透過紅外線熱顯像儀，即時偵測旅客體溫，持續把關做好防疫工作。中央社

中央社12日報導，日本「朝日新聞」刊出衛福部長陳時中投書，表示世界衛生組織（WHO）基於中國立場，反對台灣參加WHO，持續以政治考量排除台灣，台灣若成為防疫的潛在漏洞，對任何一國皆無好處。

陳時中在朝日新聞「我的視點」專欄以「WHO、勿排除台灣」為題投書。他表示，新的傳染病對人類帶來威脅的情況不間斷，台灣17年前經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的慘痛經驗，對於後來發生疫病的威脅不敢大意。

台灣位在亞太交通要衝，國際上人員往來緊密，因此疫病傳至台灣的風險高，但WHO只因中國反對台灣參加這個政治考量，持續將台灣排除在外。台灣不僅無法參加WHO相關會議或被納入相關機制，世界衛生組織一整年召開各種技術會議，台灣受邀與會的僅占3成。

擔任台灣中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中在投書中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情中，有關新型冠狀病毒，台灣直接將最新的疫情通知WHO，但WHO沒將台灣的資訊通知各國，也未反映在WHO每天的報告中。

他說，2009年世界衛生組織同意台灣適用國際衛生條例（IHR），但負責實務的台灣窗口資訊沒登載於網站，因此他國有需要時無法迅速與台灣取得聯絡，嚴重影響國際間的資訊交換。

新型冠狀病毒疫情為國際社會敲響警鐘，疫情時時刻刻在變化，任何一國或任何人都不應被忽略，各國透過WHO及時取得與病毒及防疫有關的資訊，世人才能守護健康。

陳時中表示，台灣雖非WHO的會員，但與日本、美國、加拿大、歐洲聯盟（EU）等共享確診病例相關資訊，並將病毒基因序列上傳「全球共享禽流感數據倡議組織」（GISAID）等，確保全球衛生安全不再因缺乏溝通及透明度產生致命盲點。

陳時中說，中國不斷排斥台灣參與國際組織，台灣若因被排除在WHO的公共衛生及防疫系統之外而成為世界衛生的潛在漏洞，對任何一國都沒好處。

他說，台灣需要WHO、WHO同樣需要台灣，台灣的公共衛生經驗、製藥能力、分析病毒的能力等都可與世界共享。

中職8日比賽在新北新莊棒球場、台中洲際棒球場兩地開打，開放每場比賽最多1000名觀眾入場，在新莊棒球場邊設有「#Taiwan Can Help」花圃。中央社

圖為桃園機場防疫工作 (中央社檔案照)

陳時中表示，除了呼籲WHO將台灣納入之外，台灣期盼與世界各國攜手實現揭櫫「健康是基本人權」的世界衛生組織憲章理念及聯合國永續發展目標（SDGs）中的「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」的理念。

捷克媒體「每日新聞」與丹麥大報「政治報」（Politiken）11日都刊登陳時中的投書，他除了分享台灣對抗武漢肺炎經驗，更呼籲各國支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

在丹麥「政治報」刊出的這篇投書，以「世界衛生組織對抗疫情大流行必須讓台灣參與」為題。文中一開始表示，去年底2019冠狀病毒疾病（COVID-19）從中國武漢傳出，現已造成全球大流行。台灣由於2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，去年底即對直航武漢的班機採取登機檢疫措施，今年1月成立中央流行疫情指揮中心，以有效整合跨部會的防疫資源。

陳時中表示，透過居家檢疫、入境檢疫電子系統和手機定位追蹤等方式，政府成功阻絕病毒在社區傳播。台灣雖然不是世衛會員，仍遵守國際衛生條例，主動向世衛通報確診病例，並與亞洲、美洲、歐洲各國分享資訊。

陳時中認為，世衛的使命是確保每個人的健康，世衛需要台灣，台灣也需要世衛。儘管台灣在公共衛生領域有能力進行快篩、研發疫苗和製造藥品，卻因政治因素長年被世衛排除。

陳時中在文末呼籲各國關注台灣對全球公衛和健康人權的貢獻，支持將台灣納入世衛組織，以落實「健康是基本人權」的世衛憲章和聯合國「不遺漏任何人」的永續發展願景。

中職8日晚間在新莊棒球場的賽事，首度開放球迷入場，同時透過大螢幕感謝台灣防疫人員 (中央社)