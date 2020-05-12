搶救台灣花農!首班花卉包機今起直飛日本 下階段將納入芒果、玉荷包

照片由農委會提供 照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）武漢肺炎疫情重創全球，造成國際空運量能減縮及全球花卉消費市場萎縮、航運成本增加，農委會協調華航執行農產品包機，今(12)日上午5時40分首航，將載滿近20公噸的台灣新鮮切花與蘭花種苗，從桃園機場直飛日本成田機場。農委會表示，未來包艙也將納入荔枝、芒果等果品及水產品。

農委會主委陳吉仲致詞時表示，台灣在農業方面，以外銷農產品受衝擊最深，為了減輕對農民與產業的影響，政府除了鼓勵國內增加農產品消費，以及透過電商掌握消費型態轉變帶來的契機以外，也積極透過各種紓困與振興作為，希望保障農民收益，相挺產業度過難關。

自由時報引述陳吉仲的說法，由於花卉有很大比例外銷，一年產值250億元中、外銷就達68億元，每年外銷日本就占22億元，包含文心蘭、洋桔梗、火鶴、蝴蝶蘭苗等等。

在武漢肺炎疫情衝擊下，各國紛紛封城或鎖國，婚喪喜慶活動也大多停止，造成台灣花卉外銷訂單大幅減少。這次農委會、花卉業者與華航三方共同研議所推出的「協議包艙」(類包機)貨運模式，幫助我國農產品外銷、降低成本，避免產業斷鏈，造成市場客戶流失。

農委會表示，這次計有8家外銷業者參與包艙，乘載將近20公噸蝴蝶蘭、文心蘭等切花與蘭花種苗直送日本。相信透過這樣的安排，配合花農指定出貨時程，並以每周固定貨機航班提供所需艙位，確保台灣花卉穩定輸銷日本市場，協助我國花卉度過疫情影響之嚴峻時期。未來包艙也將納入荔枝、芒果等果品及水產品，讓更多農民受惠， 穩定農民收益。

照片由農委會提供

照片由農委會提供