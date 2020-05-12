高雄市多國語言兒童發展量表 協助檢視新二代發展狀況

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）3歲以前，是嬰幼兒腦部發展最迅速、重要的階段，為呼籲家長重視兒童的發展，也考慮到新住民家長囿於語言及文化環境因素，高雄市社會局兒童福利服務中心編輯多國語言兒童發展量表並刊登於網站上便利家長運用，全方位幫助家長輕鬆掌握寶貝的發展狀況。

兒福中心表示，1歲8個月的小星(化名) 不太愛學說話，讓越南籍的新住民媽媽很頭痛。一次偶然的機會，媽媽帶小星參加三民早療中心辦理的親子團體課程，剛開始上課時，小星坐不住喜歡起來趴趴走，叫他的名字也沒反應，職能治療師指導媽媽帶著小星點名時一起舉手、唱手指謠、與其他小朋友遊戲。

上課5週後，小星比較懂得簡單的指令，聽到媽媽唸手指謠「什麼聲音」會一起比簡單的動作，也開始想和其他小朋友玩，媽媽很高興小星的人際互動有所進步，也在社工的協助下銜接鹽埕早療據點時段療育課程，讓小星的互動表達能力持續進步。

許多新住民姊妹，礙於語言及文化環境，對於兒童發展並不清楚，現在有了多國語言的兒童發展量表，實用又簡易的發展篩檢工具，小星媽媽說可以跟姊妹們分享，希望能幫助更多新住民姊妹瞭解孩子的發展，把握孩子的發展關鍵期。

兒福中心表示，為協助新住民家長瞭解及掌握兒童的發展狀況，特別編輯中文、英文、越南文、印尼文、泰文、柬埔寨文、馬來西亞文等7種語言的兒童發展量表(分0-2歲及2-6歲兩款)，刊登於社會局官網、兒福中心官網、高雄市早期療育綜合服務網、FUN心育兒資源網等，供民眾下載運用。

兒福中心表示，家長可依淺顯易懂的圖文檢視孩子各年齡層的發展狀況，如粗動作、細動作、語言及認知、身邊處理及社會性，以利及早發現、及早療育。