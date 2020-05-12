臺灣接待家庭成「心」家人 10年造福近6000位境外生

西班牙文靈同學(左)及奧地利梁思畔同學(右)與呂小姐(中)一同參與計畫活動（圖/ 教育部） 西班牙文靈同學(左)及奧地利梁思畔同學(右)與呂小姐(中)一同參與計畫活動（圖/ 教育部）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部為讓在台求學的境外生感受「家」的溫暖，邀請臺灣家庭打開家門，迎接來自世界各國的莘莘學子，讓這些境外學生在接待家庭帶領下認識臺灣，並愛上臺灣。

家住臺北的呂佳真小姐擔任接待家庭已有10年，這些年來透過計畫辦公室認識了來自36個國家的境外生，在嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，呂小姐與來自瑞士就讀國立交通大學的賈瑟琳選擇在家中下廚。

賈瑟琳帶來義式湯糰料理(Gnocchi)，製作過程中細心地講解烹調方式，希望呂小姐往後也能與其他境外生分享，建立更多的文化連結。

呂小姐表示，這對賈瑟琳來說可能是再平凡不過的料理，但對我們而言，這道在臺灣比較難吃到的料理竟然就出現在家中的餐桌上，文化交流的感觸更加強烈。

除與在臺境外生相處，呂小姐也不忘以社群媒體關心已回國的境外生們，除日常問候，遠在西班牙、曾就讀國立臺灣大學的文靈同學更捎來好訊，向呂小姐提及她在西班牙買了房子，並熱烈邀請呂小姐一家人等疫情過後到西班牙的新家作客，讓呂小姐滿懷感動。

曾在臺就讀國立臺北商業大學的梁思畔同學也不定期會從奧地利傳訊息關心呂小姐，最常傳送在奧地利吃水餃、喝珍珠奶茶的照片表達思「臺」之情。

近期因疫情影響，他更分享自己縫製的口罩，讓呂小姐不禁大讚很有才華。

看似平凡的互動對話，卻能感受滿滿愛的關懷，呂小姐認為家人不分國籍，即使分隔兩地，只要彼此之間有愛，就是永遠的家人。

教育部表示，「友善臺灣-境外學生接待家庭專案計畫」自民國99年推動以來，至109年3月累計媒合5,849位境外學生至3,296戶接待家庭，計4,318戶家庭完成培訓。