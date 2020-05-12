今天5/12 國際「護師節」　台灣多家超商超市請喝咖啡、珍奶為醫護打氣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(12日) 是國際護師節，超商、超市業者紛紛推出飲品優惠，為醫護人員加油打氣。
海洋委員會臉書昨(11日) po文指出， 武漢肺炎疫情爆發以來，全球已超過186個國家/
他們的臉上出現了讓人心疼的壓痕，
甚至有部分人臉部有不同程度的皮膚壓傷，
他們笑稱這是「
天使印記」。
「護理人員的日常，是為了人們的非常、失常與無常。」
在
病人內心驚慌失措時支持鼓勵，在人們生命的終點陪伴安慰 。體會到這一點，我們一定會由衷對護理人員發出更多的尊 敬與感謝。
國際護士節（International Nurses Day，IND）在台灣稱為護師節，是為紀念近代護理學和護理教育的創始人英國護士南丁格爾(Florence Nightingale）所訂定的。
中央流行疫情指揮中心昨(11)日再度宣布零確診，台灣已連續29天無本土病例。為了感謝第一線人員辛勞，不少業者選在國際護師節推出優惠活動。
■全聯表示，5/12中午12時到全台任一間全聯門市，跟著工作人員一起為第一線防疫英雄拍手鼓掌，就有機會喝到免費的OFF COFFEE熱美式，若該門市無供應OFF COFFEE，則將提供指定罐裝咖啡1罐，每店限量100杯／罐，活動緩衝至12時10分，咖啡限當場領取。
（編按: 由於全聯活動時間僅有10分鐘，PTT網友紛紛反應: 「十分鐘會不會太短...」 「有夠尷尬的」 「羞恥PLAY」「你是不是要搞死工作人員」......)
■OKmart也推出國際護師節咖啡優惠，5/12當天醫護人員出示工作證或識別證到全台OKmart門市，可享OK Cafe美式咖啡買1送1，不限冷熱。
■統一超商12日則將舉辦「有您珍好」一日限定活動，醫護人員到全台43家醫院內指定門市，可以憑該醫院員工證免費兌換黑糖珍珠撞奶1杯，不限冰熱，每人限兌換1杯，每店限量200杯。
(以上■優惠活動資料來源: 中央社)
國際護士理事會在1912年將南丁格爾的生日5月12日定為「國際護士節」。2010年，為了在社會及民眾心中建立護理師的專業地位，台灣將「國際護士節」正式更名為「國際護師節」。
大家別忘了謝謝所有在前線打拚的醫護人員之際，我
請好好照顧自己的身體，我們一起加
油！