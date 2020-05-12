今天5/12 國際「護師節」　台灣多家超商超市請喝咖啡、珍奶為醫護打氣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(12日) 是國際護師節，超商、超市業者紛紛推出飲品優惠，為醫護人員加油打氣。

海洋委員會臉書昨(11日) po文指出， 武漢肺炎疫情爆發以來，全球已超過186個國家/ 地區相繼淪陷，許多國家確診人數不斷攀升，不少醫護人員仍 在抗疫一線不斷奮戰，

他們的臉上出現了讓人心疼的壓痕， 甚至有部分人臉部有不同程度的皮膚壓傷， 他們笑稱這是「 天使印記」。

「護理人員的日常，是為了人們的非常、失常與無常。」 在 病人內心驚慌失措時支持鼓勵，在人們生命的終點陪伴安慰 。體會到這一點，我們一定會由衷對護理人員發出更多的尊 敬與感謝。

國際護士節（International Nurses Day，IND）在台灣稱為護師節，是為紀念近代護理學和護理教育的創始人英國護士南丁格爾(Florence Nightingale）所訂定的。

中央流行疫情指揮中心昨(11)日再度宣布零確診，台灣已連續29天無本土病例。為了感謝第一線人員辛勞，不少業者選在國際護師節推出優惠活動。

■全聯表示，5/12中午12時到全台任一間全聯門市，跟著工作人員一起為第一線防疫英雄拍手鼓掌，就有機會喝到免費的OFF COFFEE熱美式，若該門市無供應OFF COFFEE，則將提供指定罐裝咖啡1罐，每店限量100杯／罐，活動緩衝至12時10分，咖啡限當場領取。

（編按: 由於全聯活動時間僅有10分鐘，PTT網友紛紛反應: 「十分鐘會不會太短...」 「有夠尷尬的」 「羞恥PLAY」「你是不是要搞死工作人員」......)

■OKmart也推出國際護師節咖啡優惠，5/12當天醫護人員出示工作證或識別證到全台OKmart門市，可享OK Cafe美式咖啡買1送1，不限冷熱。

■統一超商12日則將舉辦「有您珍好」一日限定活動，醫護人員到全台43家醫院內指定門市，可以憑該醫院員工證免費兌換黑糖珍珠撞奶1杯，不限冰熱，每人限兌換1杯，每店限量200杯。

(以上■優惠活動資料來源: 中央社)

國際護士理事會在1912年將南丁格爾的生日5月12日定為「國際護士節」。2010年，為了在社會及民眾心中建立護理師的專業地位，台灣將「國際護士節」正式更名為「國際護師節」。

大家別忘了謝謝所有在前線打拚的醫護人員之際，我 們應該做他們最有力的後盾，正如海洋委員會臉書小編說的