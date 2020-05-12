台灣桃園國際插畫大獎因應武漢肺炎　主題定調「未來」祭出總獎金30萬

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「2020桃園國際插畫大獎」競賽徵件起跑了！因應新冠病毒疫情在全球肆虐，今年展覽以「未來?未來!」為主題，徵件時間自即日起至6月28日止，凡首次正式公開發表之全新插畫創作，不限國籍皆可報名參加。

桃園插畫競賽大獎自2014年首屆舉辦以來，已成為國內最具指標性的插畫競賽獎項。每年邀集國內外插畫創作者激發創意，呈現城市幸福藍圖的想像，成為插畫藝術交流的重要平臺。今年受到新冠病毒疫情影響，將以線上徵件報名，同時擴大向國際徵件。

主辦單位桃園市政府藝文設施管理中心表示，今年展覽以「未來?未來!」為主題，時值新冠病毒疫情在全球肆虐，人們陷入恐慌，更改變所有人的生活。對於疫情過後的未來，是更加險惡？亦或是充滿希望？在行動受限的防疫氛圍裡，心靈的距離又該如何交流聯繫？相信透過插畫作品的描繪，可以帶來更多關於未來的探討與想像。

本屆競賽祭出總獎金30萬元，將由國內外各領域專家評選出「金獎」、「銀獎」、「銅獎」各1名及「佳作」20名，另持續鼓勵桃園在地的插畫人才發展，規劃「桃畫獎」1名。

得獎作品將於「2020桃園國際插畫大展」，與澳洲、瑞典、西班牙、日本、烏克蘭、越南、馬來西亞等各國插畫名家作品共同展出，地點位於桃園展演中心一樓展場，展期自8月14至9月6日止。詳細資訊請至官網及粉絲專頁查詢。