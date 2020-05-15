〈時評〉蔡總統就職演說 應讓全球看見台灣

再過幾天，蔡英文總統即將發表第二任的就職演說， 外界關心兩岸關係的論述，但回顧四年前，她向對岸釋出善意， 台灣並沒有得到相對回報，民進黨政府這次除了思考遞出橄欖枝外， 如何強化台灣的主體性，讓全世界更能看到台灣， 恐怕才是當務之急。

四年前，蔡總統於第一任就職演說時，關於兩岸部分， 她主要論述說：「尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實， 兩岸都應該共同珍惜與維護，並在這個既有的事實與政治基礎上， 持續推動兩岸關係和平穩定發展。」蔡總統也說，「 新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律， 處理兩岸事務。兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱， 展開良性對話，造福兩岸人民。」

蔡總統當年在稱呼上，特別使用兩岸的字眼，而不是獨派常稱的「 中國」，也不是統派所用的「大陸」，除了統獨兩邊都不得罪外， 更是希望在民進黨政府上台後，能與對岸重新塑造新關係；只可惜， 中國始終無視蔡總統和台灣的善意，一直逼迫台灣要接受92共識外 ，還拔走我邦交國， 甚至也不讓台灣再以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

這一次，蔡總統有意在就職演說中，維持近年來所提出「 堅持原則但不冒進」及「和平、對等、民主、對話」 八字箴言等概念，希望繼續與北京方面「溝通」、與中國「對話」。 然而，現在和四年前的局勢已經大不同， 蔡總統可以有更積極的作為。

因為目前在新冠肺炎的議題上，台灣的防疫表現，全世界有目共睹， 因此，已有友邦國家提案，要求世界衛生組織（WHO）， 應讓台灣參與世衛大會；不僅如此， 美國參眾兩院外委會領袖更罕見聯名致函歐洲多國、澳洲、印度等5 5國政府，呼籲大家共同支持台灣國際參與， 以確保台灣能參加世衛組織與即將到來的世衛大會。

現在，是台灣離世界各國最近的重要歷史時刻， 也就是當世界各國都相繼為台灣發聲時， 我國更應該強化各界對台灣主體性的印象， 而非一直追求與中國建立溝通對話管道。 惟有台灣與各國的連結愈強，就能更無懼於中國給台灣臉色看。

蔡總統的就職演說，主要對象是台灣民眾，但北京也在聽，這一次， 蔡英總要更積極，要讓全世界都聽到台灣的聲音。

（作者李平華，資深媒體人)