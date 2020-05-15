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〈時評〉蔡總統就職演說 應讓全球看見台灣

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2020/05/15 09:36
總統蔡英文（照片來源：總統府提供）

總統蔡英文（照片來源：總統府提供）

再過幾天，蔡英文總統即將發表第二任的就職演說，外界關心兩岸關係的論述，但回顧四年前，她向對岸釋出善意，台灣並沒有得到相對回報，民進黨政府這次除了思考遞出橄欖枝外，如何強化台灣的主體性，讓全世界更能看到台灣，恐怕才是當務之急。

四年前，蔡總統於第一任就職演說時，關於兩岸部分，她主要論述說：「尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，兩岸都應該共同珍惜與維護，並在這個既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。」蔡總統也說，「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。」

蔡總統當年在稱呼上，特別使用兩岸的字眼，而不是獨派常稱的「中國」，也不是統派所用的「大陸」，除了統獨兩邊都不得罪外，更是希望在民進黨政府上台後，能與對岸重新塑造新關係；只可惜，中國始終無視蔡總統和台灣的善意，一直逼迫台灣要接受92共識外，還拔走我邦交國，甚至也不讓台灣再以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

這一次，蔡總統有意在就職演說中，維持近年來所提出「堅持原則但不冒進」及「和平、對等、民主、對話」八字箴言等概念，希望繼續與北京方面「溝通」、與中國「對話」。然而，現在和四年前的局勢已經大不同，蔡總統可以有更積極的作為。

因為目前在新冠肺炎的議題上，台灣的防疫表現，全世界有目共睹，因此，已有友邦國家提案，要求世界衛生組織（WHO），應讓台灣參與世衛大會；不僅如此，美國參眾兩院外委會領袖更罕見聯名致函歐洲多國、澳洲、印度等55國政府，呼籲大家共同支持台灣國際參與，以確保台灣能參加世衛組織與即將到來的世衛大會。

現在，是台灣離世界各國最近的重要歷史時刻，也就是當世界各國都相繼為台灣發聲時，我國更應該強化各界對台灣主體性的印象，而非一直追求與中國建立溝通對話管道。惟有台灣與各國的連結愈強，就能更無懼於中國給台灣臉色看。

蔡總統的就職演說，主要對象是台灣民眾，但北京也在聽，這一次，蔡英總要更積極，要讓全世界都聽到台灣的聲音。

（作者李平華，資深媒體人)
520就職
蔡英文
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