武漢肺炎再添新藥 台灣團隊研製中藥 最快8天掃毒成功

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）武漢肺炎疫苗恐怕還有得等，救急的藥物則逐漸露出曙光。西藥有瑞德西韋開路先鋒，中藥也傳出好消息，台灣團隊已研製出獨門藥方，可於8至10天內消滅病毒。

中央社報導，衛生福利部中醫藥司、國家中醫藥研究所自新冠肺炎爆發以來，就著手擬定結合中西醫之治療指引。國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，團隊參考SARS經驗與相關文獻，訂出了四種藥方，供輕症、重症、微重症與緩解期患者服用，並可依據病情調整處方。

三軍總醫院與台中榮民總醫院參與了這份研究，團隊從4月3日起針對14名患者進行中西醫合併治療。中醫主要是移除病毒、穩定免疫系統，8至10天內，就有12人三次採檢陰性出院，且無副作用。另2人尚在用藥中。

據報導，研究團隊發現，若干中藥成分能與新冠肺炎病毒上的棘蛋白結合。由於棘蛋白就如鑰匙，能打開人體細胞受體ACE-2，開始病毒複製。遭到中藥介入阻撓後，病毒便無法與人體細胞結合。

蘇奕彰提到，除了有效清除病毒，這藥方還能抑制患者出現「免疫風暴」，使免疫系統不致過度激化、防禦過當，而傷到自身。相關研究將投稿國際期刊，讓外界看到台灣在中醫方面的卓越成就。

報導引述中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚說法，指該中醫治療指引已通過衛服部審核，近期將送中央流行疫情指揮中心專家小組，盼能儘速納入武漢肺炎治療指引，供臨床使用。