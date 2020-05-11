韓國夜店群聚數千顧客失聯 首爾防疫遇難關

韓國首爾市梨泰院發生夜店群聚感染，相關確診數快速增加，但超過3000名相關人員未能取得聯繫，為避免疫情擴大，首爾市地鐵13日起要求乘客戴口罩，高3生也必須推遲實體課程。

首爾市日前連假期間發生梨泰院夜店2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）群聚感染，韓聯社報導，中央防疫對策本部統計至今天中午12時，相關確診數累計達86例，其中63例曾出入相關夜店，23例則為感染者的同事親友。

根據中央防疫對策本部追蹤調查結果，確診者曾出入的夜店與日期都不相同，研判這次群聚感染規模擴大的來源很有可能不只有1、2例帶原者。

這次群聚感染首例確診者為一名住在京畿道龍仁市的29歲男性，2日曾出入梨泰院多家夜店，3日出現症狀，是目前已知確診者中最早發病的案例，當局正在追查該案例發病前2週接觸史，但目前尚未找到任何確診案例。

首爾市政府要求4月24日至5月6日間曾出入梨泰院夜店或鄰近地區的人都要接受採檢，但因顧客進入夜店時用假電話號碼登記、拒接電話等狀況，當局掌握名單中仍有超過3000人未取得聯繫。

路透社與法新社報導，韓國國務總理丁世均今天在一場政府官員會議中表示，「儘可能減少大首爾地區感染擴散是我們最優先要務」，要求地方政府儘可能調動人手，與警方合作找出失聯中、可能故意躲避篩檢的顧客。

丁世均表示，「我們必須快速找出他們做篩檢，速度是關鍵」，並向仍無法聯絡上的夜店顧客呼籲，「如果你猶豫一天，我們的日常生活可能就要停擺一個月，請立刻聯絡最近的醫療院所」。

為防止疫情擴大，首爾市政府今天宣布，13日起在滿載率超過150%的尖峰時段搭乘地鐵時必須戴口罩，若未戴口罩將被勸離；沒有口罩的乘客可在所有車站的自動販賣機、綜合商店、便利商店以市價購買口罩。

此外，首爾市府將從6月起在江南、弘大入口、新道林、高速巴士轉運站等10個人潮最多的主要站點及10個換乘量最大的站點安排安全人員，引導乘客保持社交距離候車。

針對乘客量最大的2、4、7號線，規劃在尖峰時段增加車廂數量或車次；滿載率達170%時，安全人員可視情況限制乘客搭乘，或在車站、駕駛員判斷下過站不停。

首爾市教育監曹喜昖今天也提議將原定在13日恢復的高中3年級實體課程延後實施，教育部與中央防疫對策本部下午召開緊急會議後，宣布所有實體課程實施日期都延後一週。