教授提「武漢肺炎」及「中華民國」遭校方要求道歉？　教育部要查中原大學

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中原大學傳出因教授在課堂上提起「武漢肺炎」及「中華民國」遭中國籍學生寫信投訴後，校方要求教授道歉一事，教育部今（11）日表示將成立專案小組赴該校調查，並重申學校處理兩岸議題不應自我矮化。

中原大學生物科技系副教授招名威今日在民主進步黨立法委員何志偉的陪同下召開記者會，他表示日前在一堂生物化學課上討論到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，他當時根據科學資料推論武漢肺炎來自中國武漢。隨後便有中國學生寫信向校方投訴，並抗議招名威歧視。

隨後校方約談招名威，並要求他向學生道歉。招明威表示，他向該名學生道歉後表示，身為中華民國的教授不會歧視。豈知又被校方約談，質問他為何要強調「中華民國」。

招名威表示，對於校方的處理方式「深感失望」，並「希望中原大學校方和教育部能夠正視和處理這些問題，還給師生一個自由安心的學習環境。」

中原大學隨後對此發表聲明，表示經課程調查小組檢視招名威上課影片及詢問當事人後，「證明招老師確實在上課時講述內容與課程專業無關，並有針對學生發表不適當的言論。」

中原大學校方強調，中原大學一向以營造友善校園為教育使命，校方保障任何國家或地區學生的受教權，「針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解之事，學校保留法律追訴權。」

「我絕對支持我們的教授在任何地方說：『我是中華民國的教授』」，教育部長潘文忠在午間透過臉書表示，「台灣要維護學術自由，學術交流是必要的，但不容許矮化國格。」

教育部隨後也透過聲明表示，會立即就招名威的陳情與檢舉內容，以及校方對於招名威處置作為的妥適性，成立專案小組赴該校調查。

教育部強調，學校處理兩岸議題及學術交流，需維護國格，不能自我矮化；國內大學任何一位教師均無須為在課堂聲明自己是中華民國教授而道歉。