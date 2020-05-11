侯友宜宣布「新北能源雲」6月全數啟用

新北市政府教育局今（11）日在達觀國中小辦理「 新北市能源雲及能源教育市級課程推廣」活動，侯市長化身「侯同學 」跟小學生一起上「風神駕到」課程並跟學生共同搶答， 老師指導學生「開窗、開扇、調對位」，觀察教室溫度下降， 隨後市長進行「新北能源雲」啟用儀式，鼓勵各校善用能源雲， 一同力行節能減碳，讓地球不發燒。

市長侯友宜表示，新北市積極營造成為「低碳城市」， 近年已投入10億元協助各校進行多元改善方案，另全市299 校將於今年6 月全數完成「新北能源雲-校園能源管理系統」建置並正式啟用， 讓學校透過數位方式得到目前用電數據、與上個月的用電比較、 區內學校節電排行榜，提供各校即時掌握能源使用狀況。此刻因應疫 情，也鼓勵各校以學生健康為最高考量， 教導學生以環境通風搭配多元降溫方式，讓學生在健康、 舒適的環境下安心學習。

今天的「風神駕到」課程與時下的防疫措施及多元降溫相互結合， 善用「熱顯像儀」成為教具觀察教室內溫度的變化， 並教導學生順著自然風向調整電風扇角度， 在家裡也可以和家人討論如何用「開窗、開扇、調對位」的方式， 減少開冷氣的時間，將節能減碳落實在生活中。

達觀國中小五年級江婕華同學說：「 我從來都沒想過門口量體溫的紅外線熱顯像儀， 還可以當成上課用的教具，看到投影幕上原本紅通通很悶熱的教室， 可以透過簡單的開窗、開扇就能讓溫度下降， 而且我之前都把電風扇朝自己身上吹， 現在我知道電風扇要順著風神爺爺的方向吹，才可以大家都很涼！」

教育局長張明文進一步說明，新北能源雲系統可監測校園用電， 如果用電量超約，警報系統會以手機簡訊及e- mail通知管理者，即可馬上檢視並調整用電量， 減少異常用電支出情形， 而能源大數據資料庫亦能提供教師發展能源管理課程。另外配合「 聯合國永續發展目標(SDGs)」與十二年國教，新北市超前推動 「K-12能源教育市級課程」，考慮老師使用的方便性與實用性， 參考現行各領域教學內容融入能源教育課程， 設計老師上課的教學指引， 未來會先從新北市能源管理師開始推動試教，再推廣到所有學校， 讓學生可以用有趣、手作、生活化的方式來學習能源教育。