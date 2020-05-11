截至5/8 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年5月8日累積開戶數為16,991,832戶，較4月30日累積開戶數為16,967,850戶，增加23,982戶，增幅約0.14%。另本年5月8日現股當日沖銷累積開戶數為2,135,725戶，4月30日現股當日沖銷累積開戶數2,121,952戶，增加13,773戶，增幅約0.65%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年5月8日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,674戶較4月30日開戶數176,618戶，增加56戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至5月8日止日均值為373.14億元，總成交金額為30,224.68億元，其中盤後定價交易金額為97.95億元。另本年度截至5月8日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.95%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.01%。

(二109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三)本年度興櫃股票截至5月8日均值為9.33億元，總成交金額為755.69億元。

四、本年度上櫃有價證券截至5月8日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計659家，較上週(截至4月30日止)得為信用交易家數659家，增加0家。

(二)融資餘額為378.77億元，較上週(截至4月30日止)融資餘額360.01億元，增加18.76億元，增幅約5.21%。

(三)融券餘額為71,554張，較上週(截至4月30日止)融券餘額60,494張，增加11,060張，增幅約18.28%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.77%，較上週(截至4月30日止)之比例11.76%，增加0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.32%，較上週(截至4月30日止)之比例0.31%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至5月8日止，累計營業天數83日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,442.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計118家584期，發行餘額為2兆113億元，較上週增加65.02億元 。

(三)轉換公司債已上櫃計146家171期，發行餘額為1,291.01億元，較上週減少5.30億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.95億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家363期，發行餘額為9,825.51億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為51.73億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計649期約1,705.88億美元，較上週減少16.30億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為93.97億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為15兆2,132.96億元，日均值為1,832.93億元，包含：

1.買賣斷交易2兆3,829.07億元，日均值為287.10億元，佔總成交金額比例為15.66%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆7,213.05億元，佔買賣斷成交金額比率為72.24%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為6,616.02億元，佔買賣斷成交金額比率為27.76%（包含政府債券4,156.18億元，日均值為50.07億元；普通公司債1,910.18億元，日均值為23.01億元；金融債券513.09億元，日均值為6.18億元；外國債券36.57億元，日均值為.44億元）。

2.附條件交易12兆8,303.89億元，日均值為1,545.83億元，佔總成交金額比例為84.34%，其中等殖成交系統成交金額為524.22億元，佔附條件成交金額比率為0.41%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為4.64億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為9.64億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為112.09億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為49.20億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為388.50億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交388.50億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,152.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計581.74億元，本年度累計成交金額為206.46億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計919.05億元，本年度累計成交金額為346.82億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,564.97億元，本年度累計成交金額為418.64億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,280.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計531.40億元，本年度累計成交金額1,043.61億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計3.10億元，本年度累計成交金額57.96億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,507.22億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共1家，本年度累計成交金額99.91億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年5月8日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：4家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(東典光電、三竹、昇佳電子、亞洲藏壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (上洋、軒郁、康全電訊)

二、截至109年5月8日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：250家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：11家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：3家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年5月8日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：168家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年5月8日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,116家

五、截至109年5月8日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.5.10~109.5.16)：

(一)一般類股： 無

(二)興櫃股票： 無

