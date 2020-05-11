臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超605.58億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/5/4~2020/5/8）外資在集中市場總買進金額為1,824.56億元，總賣出金額為2,430.14億元，賣超為605.58億元，另統計自2020年年初至5月8日止，外資總買進金額為3兆3,929.70億元，總賣出金額為3兆9,645.54億元，累計賣超為5,715.84億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆5,611.64億元新台幣，占全體上市股票市值的40.95%，較4月30日的13兆7,767.63億元新台幣，減少2,155.99億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：國光生：買進14,268千股，賣出7,407千股，買超6,861千股。

第二名：彩晶：買進16,524千股，賣出10,150千股，買超6,374千股。

第三名：敦泰：買進23,747千股，賣出17,455千股，買超6,292千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進56,036千股，賣出164,963千股，賣超108,927千股。

第二名：元大金：買進28,591千股，賣出136,577千股，賣超107,986千股。

第三名：台積電：買進87,453千股，賣出152,898千股，賣超65,445千股。