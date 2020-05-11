新北市發放第一波急難紓困金 共有420人領到

新北市11日發出第一波急難紓困金，全市29區共420人領到，市長侯友宜一早到土城區公所現場關心發放情形， 並慰問第一線的工作人員。 今年37歲的謝先生從事婚紗攝影，因疫情關係， 這幾個月來幾乎沒有接案，他在8日下午提出申請， 11日上午領到，侯友宜詢問，這樣的審核發放速度可以嗎？ 他表示沒想到速度這麼快，因為當中還有六、日，侯友宜說， 同仁這幾天都在加班審核。 另位62歲的林先生原來在公園旁賣香腸，他說生意也受到影響， 有時一天賣不到幾條，只好拿回家給孫子吃，小孩雖很開心， 但他心在淌血，因為沒有了收入。還有一位55歲的江小姐， 從事代工包裝，也受到疫情影響，上游沒有接到訂單， 她也無法工作。 侯友宜由社會局長張錦麗和民政局長柯慶忠陪同， 一早就到土城區公所實地了解，土城區長楊志宏表示，比起上週， 今天申請民眾少了許多，但公所仍分成數組，包含解說、 協助民眾填寫和收件等，另外六、日也有部分同仁加班審核。 侯友宜一一向同仁問侯感謝，「為了弱勢民眾的權益，你們辛苦了！ 」 張錦麗表示，經過各公所兩天來的加班審核， 全市29區公所共完成核定420件，今天即可現金發放， 為了避免民眾奔波，後續完成審核確定符合發放標準者， 會以直接撥入申請者提供的帳戶內為主。 侯友宜並在11日上午，以「咱同一條心照顧艱苦人」為題署名， 發送給全市公所基層同仁， 感謝大家3個多月來在忙著防疫之後又緊接著忙紓困， 每天加班甚至忙到半夜，侯友宜強調「苦民所苦， 以同理心為民服務，簡化作業，圓滿快速做到位， 給乾涸的民眾及時雨紓困，這是政府施政的目的與責任！」 侯友宜說，無論地方或中央，大家一條心，共同把事情做好， 盡速讓急需的民眾拿到錢，這才是最重要的。