520總統就職典禮主視覺超繽紛　新銳設計師大膽打造台灣自由民主

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)520總統及副總統就職典禮主視覺超繽紛，由年僅27歲的新銳設計師葉庭語打造，透過抽象表現手法重塑台灣玉山等意象，十分有活力的呈現台灣可貴的自由民主精神。

「台灣年輕一代有很多、很棒的新創設計師」- 中華文化總會副秘書長李厚慶

520總統及副總統就職在即，負責統籌、規劃就職典禮活動的文化總會今（11）日在臉書公佈典禮主視覺設計，找來新銳設計師葉庭語操刀，以「綠、粉、青、紫」的繽紛配色，搭配幾何拼接的抽象表現手法，從聶永真就職紀念郵票的四個主軸延伸發想設計理念。

文總說明，葉庭語運用「台灣是堅韌之島」的概念，作為活動核心精神，發展出四個軸線「人民的偉大」、「民主的光榮」、「世代的共榮」及「世界同行」，傳達蔡英文總統將帶領台灣朝向更好的未來、一流的國家方向前進，讓國際看到台灣的堅韌與自信。

文化總會副秘書長李厚慶表示，這位年輕的設計師葉庭語生於1993年，畢業於輔大應用美術系，今年初總統副總統的新年賀年卡，兩隻可愛的金色老鼠，代表著「數一數二」，正是出自其手；2017年的國慶主視覺將台灣傳統市場「茄芷袋」的「紅、藍、綠」相間，應用在設計上，掀起一陣復古懷舊潮流，她就是設計團隊的一員。另外，包括去年台電與文總共同舉辦點燈活動「點亮十三層」、「台北霞海城隍文化節」等主視覺設計，都是葉庭語的創作。



520就職典禮禮盒(圖/文總)



今年總統府賀歲卡「數一數二」(影/Youtube)

李厚慶說，政府這幾年來透過與這些新銳設計師的合作，除了讓台灣年輕設計師被看見，同時也提升公部門設計美學，擺脫過去一成不變的公版套用，讓美學走入人民的日常，這也一直是文總努力的目標。

李厚慶表示，「民主光榮」在視覺元素上，以台灣聖山-玉山做呈現台灣精神，象徵台灣民主的穩固與壯大。

「世代共榮」以手拉手為視覺元素，作為「相挺」的意象，他強調，從年初到現在，台灣遭受疫情考驗，仍彼此攜手相挺，才有如此優異的防疫成績，受到國際前所未有的矚目，讓世界看見台灣，這是世代共榮最好的展現。

而「人民偉大」取「耳朵」意象，作為政府傾聽人民聲音的象徵，展現蔡政府與人民溝通的暢通與透明，不受任何假訊息與謠言影響台灣民主的穩定。

最後，「世界同行」則以國旗為視覺元素，用國旗的飄揚帶出國家主權的神聖，也揭示台灣的自信，把台灣的寶貴經驗與多元價值分享給世界，與世界同行。

李厚慶也提到，這主視覺的應用很廣，包括賓客的伴手禮袋、禮盒、典禮的邀請函、貴賓證、媒體證等證件都套用了主視覺。



520就職典禮主視覺應用廣泛(圖/文總)



520就職典禮周邊(圖/文總)



520就職典禮周邊(圖/文總)



520就職典禮周邊(圖/文總)