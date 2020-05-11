南投縣府訪視外籍移工 宣導保持社交距離注意衛生

新冠肺炎疫情未歇，南投縣府為確保外籍移工健康，提升外籍移工防疫意識，8日上午由南投縣府社會及勞動處長林志忠陪同秘書長洪瑞智，會同議員曾振炎丶縣府警察局、衛生局、環保局及南投市公所等，前往南投市同源6街外籍移工假日常聚集的公園、球場，向移工們進行「保持社交距離」及「環境衛生」宣導，並發放特別印製的多國語言宣導海報，提醒外籍移工落實防疫觀念並勿製造公共環境髒亂，以減少移工群聚維護附近鄰居安寧，成為防疫破口的可能。



洪秘書長說，自新冠肺炎疫情發生迄今，在中央及地方合作下，疫情獲得相當程度的控制，南投縣疫情也相對穩定，有鑑於新加坡外籍移工宿舍防疫未臻完善，因而爆發大規模群聚感染，成疫情缺口，使防疫努力功虧一簣的案例，南投縣府積極訪視仲介公司移工宿舍關心防疫作為，了解防疫期間移工生活及人力仲介公司的相關防疫作為整備及實施情形，提醒仲介公司務必做好防疫措施避免成為防疫漏洞。

南投縣目前共引進約17,350名外籍移工，其中產業類移工約7,332人，社福類移工約6,418人，這些移工假日經常會在公園丶球場聚會丶打球休憩，形成群聚現象，為避免此群聚現象造成防疫破口，南投縣府特别到移工常聚集場所及宿舍訪視移工，並對移工們進行防疫宣導，強化防疫觀念，落實平時常戴口罩丶勤洗手丶量體温及保持社交距離等防疫措施，減少群聚活動，假日也運用廣告宣傳車至南崗工業區移工假日常聚集之場所加強宣導，加强移工防疫觀念及作為，以保障移工健康平安。

社會及勞動處表示，社會及勞動處也呼籲，防疫期間請雇主及仲介公司管理人員加強宣導移工假日請避免出入人多場所勿群聚，並保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全距離。若有外籍移工僱用的疑問，亦可向社會及勞動處勞工及青年科洽詢，電話：(049)2243667、(049)2244082。（新聞轉載自新住民全球新聞網）