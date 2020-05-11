共同攜手合作抗疫 臺灣捐贈越南30萬片醫療口罩

我駐胡志明市辦事處鍾處長文正轉交5萬片口罩予胡志明市統一醫院。（照片來源：駐越南代表處） 我駐胡志明市辦事處鍾處長文正轉交5萬片口罩予胡志明市統一醫院。（照片來源：駐越南代表處）

武漢肺炎（Covid-19）在全球持續擴散之際，國際間，包括臺越，共同攜手合作抗疫。臺灣政府提供的30萬片醫療級口罩於日前在越南衛生部舉行捐贈儀式，由我駐越南代表處大使石瑞琦面交越南臺灣事務委員會陳維海秘書長。

越南政府對臺灣提供防疫物資表示感謝，並肯定防疫無國界的合作精神，希望疫情在世界各國通力合作下儘早結束。30萬片口罩目前分別存放在河內中央肺病醫院（25萬片）及胡志明市統一醫院（5萬片），之後將由越南衛生部統籌分配給各醫療單位使用。

河內中央肺病醫院是越南重要的肺病專科醫療院所，成立於1957年，主要診治癆病及肺炎等肺部相關疾病，並執行越南國家肺病防疫計畫。胡志明市統一醫院成立於1975年，是越南南部重要的醫療院所之一，專責黨政高層及國際重要人士的醫療診治，並對各級醫院進行專業醫療指導。

駐越南代表處表示，臺灣與越南都曾經歷過SARS疫情的慘痛經驗，對於新冠肺炎的防疫措施都能超前部署、嚴格落實，防疫成果也都受到國際高度肯定。現在新冠肺炎疫情全球肆虐，臺灣和越南也願意與世界各國分享抗疫的經驗與技術，透過防疫物資的交流，期盼疫情早日平息，世人生活重新回到正軌。（新聞轉載自新住民全球新聞網）