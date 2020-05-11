〈財經主筆室〉台灣人愛出國年花八千億 導回救觀光首要之急

圖為南投小瑞士一景。 圖為南投小瑞士一景。 (來源 台灣英文新聞)

台灣連續28天本土零確診，讓民眾外出意願大幅增加，2020年母親節台灣各地的餐廳逐漸恢復人潮，大家都會問：「就這樣一切都恢復正常了嗎？」其實，真正挑戰才正要開始，畢竟在國際疫情仍未歇情況下，原本一年超過4,000億元新台幣的觀光外匯收益有可能全數泡湯，觀光旅遊業最新公布業績只能以「慘」字形容，由「一萬元之亂」就可以看出疫情對民眾影響程度相當大，疫情趨緩後的如何創造新的經濟模式，政府得多下點功夫。

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，影響在4月紛紛呈現，旅行社及飯店業營收都出現雪崩式下滑，旅行社龍頭雄獅近日公布4月營收，年減95.94%，山富旅遊4月營收月減75.56%、年減97.57%，鳳凰旅遊4月營收月減70.21%，年減95.86%；飯店業部分，本土飯店集團雲品4月營收較去年同期減少69％，其餘業者如寒舍、六福及漢來美食，上月業績衰退逾五成，皆創下歷年新低紀錄。

但台灣人愛出國真的相當有名，據萬事達卡公布調查，2018年全球出國旅遊人次最多10國，依序為美、中、德、英、法、南韓、日本、加拿大、俄羅斯及台灣，南韓及台灣都是首次進榜，出國旅遊人次占全球的比重分別為3.4%及2.3%，但以小小台灣僅有2,300萬人口，卻能擠進全球10大，台灣人多愛出國由此可知。

國人旅遊風氣盛行，2018年出國1,664萬人次已締新猷，去年國人國外旅遊每人每次平均消費支出48,529元，全年國外旅遊消費支出更達新台幣8,077億元歷年新高，而2019年出國人次更達1,701萬餘次，比2018年的還成長2.74%，旅遊消費支出將持續創新高。

觀光局統計，2018年來台旅客為1,106 萬人次，旅客平均停留夜數為6.46夜，旅客在台平均每人每日消費約191.7美元，2018年台灣全年觀光外匯總收入達137億餘美元，折合當年新台幣約4,132億元，2019年全年來台旅客達1,184萬人次，比2018年成長7%，創下歷史新高，2019年全年觀光外匯收益也超過新台幣4,000億元以上。

如今受到疫情影響，原本全年期盼至少有超過1,100萬來台旅客，今年第1季來台旅客人次僅124.8萬人次，較去年同期290.3萬人次，大幅減少165.5萬人次，單季觀光收益就大減新台幣571億元，原本全年超過4,000億元以上觀光外匯收益，可能大部份都要落空。

外界預估在新冠肺炎疫苗研發成功上市前，疫情仍無法輕忽以對，國際間的觀光旅遊業很難有榮景出現，預估疫苗至少還得有半年至一年才能真正出現，也就是說在未來6~12個月的時間裡，國人敢真正安心出國旅遊嗎？或者台灣敢毫無顧忌的大力招攬他國旅客來台觀光嗎？既然國際間的旅遊出不去、也進不來，倒不如好好思考如何刺激國人在國內的消費。

據央行國際收支統計，2019年國人出國旅遊風潮不減，旅行支出續創新高，即使台來旅客持續再創新高，但收支相抵後仍有逆差，而且規模並未縮減。意即，台灣一年雖然可以賺超過4,000億元以上來自國外的觀光財，但每年國人在國外花費超過8,000億元，支出是收入的2倍，就算今年賺不到國外觀光客的錢，只要國人把原本計劃在國外花的錢，拿出來在國內花費就相當有看頭了。

2002年爆發的SARS事件，讓台灣政府痛定思痛長期佈署醫療資源，防止疫情再次發生，這次新冠肺炎台灣抗疫表現亮眼，可謂長期努力成功的最佳証明。外界時常批評台灣觀光競爭力差，官員總以台灣的國際處境艱辛，也非聯合國成員，即便擁有許多世界遺產級的自然、歷史及文化，卻仍無法被教科文組織列為世界遺產，觀光能見度因此受抑制，但為何連國人都不愛在國內消費而熱愛出國旅遊，也許政府得重新審視台灣的旅遊環境才對。