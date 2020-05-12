〈時評〉KTV大火　柯市長的SOP

錢櫃KTV台北林森店4月26日奪走6條人命的一場惡火，已同時燒出一堆駭人聽聞的問題。

涉嫌施工偷跑，消防設備「消防檢查時全開、消防隊走後就全關」的業者，當然是罪無可恕的罪魁禍首。對錢櫃KTV有公權力的北市消防局、北市府、柯市長，有無相關的行政責任？

有道是，道高一尺、魔高一丈。業者陽奉陰違，公務官僚前循規蹈矩、背後狗皮倒灶，的確是防不勝防；相關公務人員能做的自保之道，就是一切照規矩章法來，發現問題了，該限期改善？該暫停營業？該斷水斷電？該勒令停業？該撤銷登記？都照SOP走了，都做好份內的事了，萬一不幸出事了，法理上站得住腳，充其量，只有道義責任而已。

像現在，錢櫃KTV捅的樓子紙包不住火了，柯市長心不甘情不願道歉的同時，即使不忘想把責任往外推，說什麼「制度有漏洞」，法理上站得住腳嗎？

沒錯，消防設備「消防檢查時全開、消防隊走後就全關」，是「制度有漏洞」！火災前4天的聯合稽查，10層樓的林森錢櫃只前後花了20分鐘就完事，5大安全設備都未檢，消防局官員坦言「只看1樓，沒到其他樓層」，建管處答覆議員質詢時說「當天只看了1至3樓，其他樓層沒去」，商業處回應議員質詢時說「當天有請保安同仁一起，但只到5樓去查看一些設備登記」，凡此，麻煩智商157的柯市長告訴我們：這是盡忠職守、怠忽職守，還是「制度有漏洞」？

錢櫃林森店過去3年的公安消防檢查，24項重大公安「必檢」項目，每次都僅檢查部分而非全部；過去2年對錢櫃KTV的20次公安檢查均合格，火災後卻馬上檢查出錢櫃4分店不合格勒令停業。凡此，麻煩智商157的柯市長告訴我們：這是盡忠職守、怠忽職守，還是「制度有漏洞」？

其實，公務人員虛應故事、怠忽職守致人於死，等同官僚殺人！官僚殺人，如果出於「制度有漏洞」，那是「制度殺人」，制度就該馬上改；如果出於官僚誤事虧職，鬧出人命，業務過失致死罪不能高高舉起、輕輕放下！

至若台北市政府發放的慰問金、救助金、喪葬費用，花的不全是公帑嗎？看似禮數週到，卻難免予人弔詭的「有權力的官僚犯錯，無權力的全民買單」，不荒謬可笑嗎？符合民主政治的權責精神嗎？

像北市消防局長吳俊鴻以督導不周，但救火有功，獲柯市長予以記過留任，北市消防局長2副局長則送考績委員會，有符合比例原則嗎？能達到產生前車之鑑的效果嗎？

錢櫃業者的責任，逃都逃不了；台北市行政團隊的責任歸屬與懲處，國人要的不多，好歹給個像樣的交代！尤其台北市民選出來的柯市長要交代，在此不幸事件中，市長是否跟每一個台北市小市民路人甲、路人乙一樣無辜，所以啥責任都不必負？

「不然你是要怎樣」與「把戰犯交出來」，是柯市長膾炙人口的兩句口頭禪！看來，柯市長的SOP，是習慣以賴皮的「不然你是要怎樣」，完美閃避切割自己該擔負的職責？碰到愛將在錢櫃事件捅樓子時就「出事後要一個人出來祭旗、止血，不是他的作風」？只有槓上政治對手時，才需要「把戰犯交出來」？

（作者為新竹教育大學退休副教授)