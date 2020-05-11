取消國宴、外賓錄影片祝賀　520總統就職因疫情規模縮小

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統府今（11）日召開記者會說明520總統副總統就職典禮相關細節，因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫需求，今年活動規模及管制大幅縮小，不僅未邀請海外友邦及國際政要友人，國宴也取消，不過總統府強調，典禮隆重與溫馨不減，展現民主國家的精神。

總統府發言人丁允恭在記者會上表示，新任總統與副總統將在5月20日上午9時於總統府大禮堂宣誓，隨後移駕到台北賓館，總統蔡英文將在10時發表就職演說，並接見各國駐台使節。

（圖片來源：總統府提供）

丁允恭表示，因碰上武漢肺炎國際疫情，今年總統就職典禮沒有邀請海外嘉賓，友邦與國際友人政要將以拍攝影片的方式表達祝福；此外，今年不辦理國宴，改為致贈嘉賓本土農特產品禮盒。

丁允恭強調，雖然典禮人數規模與管制範圍縮小，但活動隆重與溫馨不減，「也會是我們國家民主精神最佳的展現。」

而除了先前已公布得由知名設計師聶永真設計的15屆總統副總統就及紀念紀念郵票、酒款外，中華文化總會副秘書長李厚慶表示，今年邀請到年僅27的新銳設計師葉庭語為此次就職典禮設計主視覺，並將套用在活動文宣及禮盒包裝上；特別的是，今年的貴賓伴手禮呼應武漢肺炎疫情需求，並兼顧紀念及實用性，改為臺灣製造的石頭提袋、印有「勇敢自信 世界同行」的毛巾、護手霜、乾洗手、台灣造型的肥皂，以及總統副總統側臉徽章。

（圖片來源：中華文化總會提供）