上海迪士尼重新開幕　落實社交距離加強消毒

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）武漢肺炎重創各國經濟與觀光，全球迪士尼樂園都暫時關閉，上海迪士尼樂園率全球主題樂園之先，於今(11)日重新開幕並限制遊客人數入園，同時園區也將落實相關防疫措施。

上海迪士尼度假區總裁兼總經理薛逸駿（Joe Schott）在聯訪時表示，期望上海迪士尼的重新開放可以成為全球的燈塔，證明大家可以共同克服各種挑戰。

美聯社引述上海迪士高管表示，該公園於今年1月25日關閉，如今重新開幕除了將限制遊客人數外也會落實社交距離，並關閉部分景點。

上海迪士尼樂園的新聞稿寫道，樂園的重新開放將秉持審慎的原則，借鑒迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店在3月初重新開放的成功經驗，落實強化健康和安全措施，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園等作業。

在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂設施等，將要求遊客保持社交距離，同時增加衛生消毒的次數。另外在恢復營運期間，兒童遊樂區以及劇院演出將暫時不對外開放。

綜合媒體報導，原訂於5月中旬重新開放遊客入園的東京迪士尼，受日本緊急事態宣言延長影響，休園期將持續延長到政府宣布解除相關措施，才會公告開園時間。香港迪士尼、巴黎迪士尼、加州迪士尼、佛羅里達迪士尼等樂園，都還沒宣布開園日期。

照片來源：美聯社