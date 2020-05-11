中國力推「蓮花清瘟」抗武漢肺炎 瑞典打臉「成分只是薄荷醇」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國宣揚抗武漢肺炎有效的中藥「蓮花清瘟」，遭瑞典打臉「吃起來只會涼涼的」，對於新型冠狀肺炎病毒根本沒有治療效果，並將大批該藥品擋在國境之外。

《大紀元》報導，瑞典媒體Aftonbladet披露，中國政府大肆宣揚，有治療武漢肺炎功效的中藥「蓮花清瘟」，在瑞典的海關實驗室檢測分析後，發現該藥品含有13種藥草，但是主要成分只是薄荷醇，主要功用是「吃起來涼涼的」

瑞典藥品管理局警告，「尚未有任何研究表明「蓮花清瘟」有治療武漢肺炎效果，這絕不是我們會推薦的治療藥品」

中國國家藥監局4月14日高調批准包括「蓮花清瘟」等3種用於治療武漢肺炎的中藥，讓海外華人紛紛透過各種管道購買，而駐各國的中國大使館在發給公民的健康包中也有該藥。

武漢病毒肆虐以來，中國官方大力宣傳中藥治療新型冠狀病毒，並獲得良好成效，並開始大推「中醫也可救命，不可仰賴西醫」。

美國FDA5月1日正式批准使用「瑞德西韋」治療新型冠狀病毒後，日本也跟進批准使用該藥。

也許是不甘美國珠玉在前，中國政府5月4日再度吹捧中醫防疫成效。衛健委高級別專家組成員鍾南山也出面貶低瑞德西韋的療效，並推薦「蓮花清瘟」，並聲稱「適合8成以上普通患者」。

雖然中國政府這般態度，瑞典藥品管理局及海關署仍將「蓮花清瘟」扣留在邊境，理由是「是未經許可，不得從申根區以外的國家運輸的藥物」