賀！獲香港金像獎殊榮　葉問4、掃毒2重返台灣戲院

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)香港經典功夫片《葉問4完結篇》、動作片《掃毒2天地對決》及主打溫情牌的《花椒之味》甫獲香港金像獎肯定，將於5月15日重返台灣戲院。

香港金像獎甫在上周結束，受到新冠肺炎疫情影響，改採線上頒獎，去年許多精彩的香港電影都獲得肯定，像是在台灣擁有眾多粉絲，全台賣破1.8億台幣的《葉問4完結篇》獲得最佳剪接、最佳音響效果及最佳動作設計3項肯定。



《葉問4完結篇》(圖/電影公司)

由劉德華與古天樂兩大巨星聯手合作的《掃毒2天地對決》，先前華仔更來台灣造勢引起轟動，獲得最佳視覺效果的肯定；而感動人心的《花椒之味》，由鄭秀文、賴雅妍主演，則打造出一家風味獨具的火鍋店，獲得最佳美術指導的肯定。

電影公司表示，《葉問4完結篇》、《花椒之味》及《掃毒2天地對決》在去年都曾在台灣上映，都獲得好口碑及出色的票房成績，在金像獎的肯定下，三部作品獎在大銀幕重映，讓影迷可以再次在大銀幕欣賞這三部電影的出色之處，電影中更是巨星雲集，觀眾可以再次欣賞甄子丹．劉德華、鄭秀文、古天樂、賴雅妍等實力演員的銀幕魅力。

《葉問4完結篇》、《花椒之味》及《掃毒2天地對決》將於5月15日欣欣秀泰影城、板橋秀泰影城、台中站前秀泰影城及嘉義秀泰影城上映，更多電影資訊請上臉書粉絲團查詢。



《花椒之味》(圖/電影公司)



《掃毒2天地對決》(圖/電影公司)