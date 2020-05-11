  1. 首頁
  2. 運動娛樂

賀！獲香港金像獎殊榮　葉問4、掃毒2重返台灣戲院

香港經典功夫片《葉問4完結篇》、動作片《掃毒2天地對決》及主打溫情牌的《花椒之味》甫獲香港金像獎肯定，將於5月15日重返台灣戲院。

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/11 10:19
《掃毒2天地對決》將於15日重返台灣戲院(圖/電影公司)

《掃毒2天地對決》將於15日重返台灣戲院(圖/電影公司)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)香港經典功夫片《葉問4完結篇》、動作片《掃毒2天地對決》及主打溫情牌的《花椒之味》甫獲香港金像獎肯定，將於5月15日重返台灣戲院。

香港金像獎甫在上周結束，受到新冠肺炎疫情影響，改採線上頒獎，去年許多精彩的香港電影都獲得肯定，像是在台灣擁有眾多粉絲，全台賣破1.8億台幣的《葉問4完結篇》獲得最佳剪接、最佳音響效果及最佳動作設計3項肯定。


《葉問4完結篇》(圖/電影公司)

由劉德華與古天樂兩大巨星聯手合作的《掃毒2天地對決》，先前華仔更來台灣造勢引起轟動，獲得最佳視覺效果的肯定；而感動人心的《花椒之味》，由鄭秀文、賴雅妍主演，則打造出一家風味獨具的火鍋店，獲得最佳美術指導的肯定。

電影公司表示，《葉問4完結篇》、《花椒之味》及《掃毒2天地對決》在去年都曾在台灣上映，都獲得好口碑及出色的票房成績，在金像獎的肯定下，三部作品獎在大銀幕重映，讓影迷可以再次在大銀幕欣賞這三部電影的出色之處，電影中更是巨星雲集，觀眾可以再次欣賞甄子丹．劉德華、鄭秀文、古天樂、賴雅妍等實力演員的銀幕魅力。

《葉問4完結篇》、《花椒之味》及《掃毒2天地對決》將於5月15日欣欣秀泰影城、板橋秀泰影城、台中站前秀泰影城及嘉義秀泰影城上映，更多電影資訊請上臉書粉絲團查詢。


《花椒之味》(圖/電影公司)


《掃毒2天地對決》(圖/電影公司)
葉問4
掃毒2
花椒之味
甄子丹
劉德華
古天樂
香港金像獎

相關新聞

甄子丹挑戰賀歲武打喜劇　台灣上映登電影冠軍
甄子丹挑戰賀歲武打喜劇　台灣上映登電影冠軍
2020/01/27 11:47
武打魂！甄子丹東京鐵塔大打出手　丹哥：自我挑戰拒被定型
武打魂！甄子丹東京鐵塔大打出手　丹哥：自我挑戰拒被定型
2020/01/22 21:32
掰了功夫！甄子丹爆肥體重破百　超強喜劇《肥龍過江》來拜年
掰了功夫！甄子丹爆肥體重破百　超強喜劇《肥龍過江》來拜年
2020/01/04 15:32
帥翻！《葉問四：完結篇》台灣票房破億稱霸　甄子丹：解脫了！
帥翻！《葉問四：完結篇》台灣票房破億稱霸　甄子丹：解脫了！
2019/12/30 15:11
沒在怕！葉問4票房亮眼破15億　真實還原李小龍經典畫面
沒在怕！葉問4票房亮眼破15億　真實還原李小龍經典畫面
2019/12/23 16:26