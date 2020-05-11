無國界分享愛 移民署金門站邀新住民秀家鄉菜

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）母親節將至，移民署金門縣服務站5月9日辦理家庭教育課程，邀請新住民媽媽們分享自己家鄉的特色美食，在一道道的異國料理中，承載著對家鄉的思念。服務站特別準備在越南和印尼代表母親的玫瑰花與親手印製的母親節小卡片，獻上誠摯的祝福。

此次課程邀請來自越南的新住民鄭僑螢擔任講師，在課程中以越南春捲和金門春捲為例，用不同的食材做成的春捲讓學員感受多元文化氛圍。鄭老師也在課程中透過家鄉春捲DIY課程，向新住民姊妹分享兩地春捲的作法，其中越南春捲是將特製內餡用米紙包起來，最後加上越南料理的靈魂「魚露」。

而金門的傳統春捲─「甜拭餅」則是以春捲皮包蔴荖，潤餅皮的鹹與蔴荖的甜意外成為讓人印象深刻的好滋味！

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，在母親節前夕利用家庭教育課程結合多元文化宣導，希望在防疫過程中也能送上暖心的母親節祝福。另外，移民署也於4月1日至6月30日推動「擴大自行到案」專案，針對逾期居、停留之外籍人士採取「不收容、不管制、低罰鍰」的減免措施，希望新住民朋友協助宣導。

如周遭有逾期居、停留之外籍親友，可撥打移民署「0800-024-881」或勞動部「1995」專線，鼓勵他們主動到案並安心返家。