抗疫新曙光 紫外線燈有望殺死武漢肺炎病毒

紫外線C（UVC）燈能否被用來殺死車站及學校裡，或者飛機上的病毒，成為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的扭轉局勢關鍵？

法新社報導，美國哥倫比亞大學（Columbia University）研究人員多年來一直致力研究這類用途，如今疫情大流行，正好能證實他們所進行實驗的價值。

紫外線C燈長期被用來殺死細菌、病毒和黴菌，常見於醫院和食品加工業。但紫外線C非常危險，可能引起皮膚癌和眼睛問題，只能在無人的地方使用。

紐約地鐵系統計劃效法中國地鐵，使用紫外線燈來消毒列車，但只有在夜間列車停駛時才這麼做。

哥倫比亞大學放射學研究中心（Center for Radiological Research）主任布瑞納（David Brenner）告訴法新社，他的團隊正就所謂的「遠紫外線C」（Far-UVC）進行實驗。

布瑞納說，遠紫外線C波長222奈米，對人類無害，無法穿透皮膚或眼睛表面，但能殺死病毒。這代表遠紫外線C可被用於具高傳染風險的密閉及擁擠空間，很有希望能在當前疫情大流行期間派上用場。

布瑞納表示，他們在「3至4週前」開始測試遠紫外線C對冠狀病毒的影響，結果發現，遠紫外線C能在幾分鐘內就殺死表面上的冠狀病毒。

接下來，布瑞納的團隊計劃測試遠紫外線C燈是否能殺死停留在空氣中的病毒，也就是染疫者咳嗽或打噴嚏時噴出的病毒。實驗預計還會再持續20週。