高濕比高溫更要命 研究：致命極端氣候快轉了數十年

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日前一份全球暖化報告才示警，50年後恐有數十億人因不堪高溫而熱死，另一份研究則再添壞消息。悶熱、高濕度的極端天氣，已在世界各地發生，竟比科學家預期的速度，快轉了數十年。

刊登在科學前緣（Science Advances）的研究指出，致命高濕熱天氣，在1979與2017年之間倍增，且頻率與強度都在增加。原先科學家預估，這類極端天氣會在數十年後對人類造成威脅，熱帶與亞熱帶地區尤然，然而這份研究顯然毫不留情地打臉學界。

就像濕冷比乾冷難受，高溫加上高濕度將使人更難招架。衛報指出，潮濕比單純炎熱還危險，因其會影響散熱系統，而人體就是靠這天然冷卻系統才能降溫。

在乾燥情況下，人體透過皮膚排汗，熱氣隨之蒸發。潮濕會阻礙此一蒸發作用，甚至使之完全失靈。一旦人體中樞過熱，體溫調節機能喪失，器官便會加速衰竭，甚至在數小時內死亡。

據研究，亞洲、非洲、澳洲、南美、北美，都出現了史無前例的高濕熱天氣事件。波斯灣國家影響最鉅，至少出現了14次超越人體存活極限的天候狀況。

理論上，人體無法承受濕求溫度（wet bulb）攝氏35度以上之高溫，然而沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國都曾遭遇。（註：濕求溫度係對一塊空氣進行加濕，飽和時所達到的溫度。）極端程度略低，但更為頻繁的高濕熱狀況，則多發生在印度、孟加拉、巴基斯坦、澳洲西北部，紅海沿岸，以及加州墨西哥灣。

這意味著，人類為了生存，勢必得延長待在有空調室內的時間，但如此必將影響經濟活動，而對於無力吹冷氣的貧窮人口、靠自給農業餬口的人類，恐怕更將淪為極端氣候下「不適者淘汰」的族群。