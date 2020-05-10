歐美爆發孩童染「罕見炎症反應綜合症」　疑與武漢肺炎有關

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）9日表示，紐約州目前有73名兒童出現「罕見炎症反應綜合症」，其中3人死亡，而歐洲多國也出現多起類似個案，據信皆與2019冠狀病毒疾病有關，這種發展恐預示疫情恐對幼童帶來致命危機。

綜合媒體報導，美國紐約州長古莫昨（9）日透露，紐約州目前有73名兒童患有武漢肺炎且出現「罕見炎症反應綜合症」（Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome）的症狀，目前已知3人死亡，其中1名5歲兒童於７日病故，是紐約州「罕見炎症反應綜合症」的首例死亡個案，其症狀又與「中毒性休克症」和「川崎症」類似。

古莫在每日例行簡報會上表示，這種「罕見炎症反應綜合症」已經在紐約州各地奪走至少3條年幼生命。不過古莫並未提供這些孩童的年齡或詳細資訊。

由於先前外界普遍認為，兒童就算感染武漢肺炎，病情也較不容易惡化為重症，但他越來越擔心這種罕見炎症反應綜合症可能為兒童帶來新的風險。

紐約州公衛官員表示，這些疑似患有「罕見炎症反應綜合症」的兒童，多數也感染武漢病毒，或體內驗出有其的抗體。醫生表示，這些兒童在感染武漢肺炎後，約4週到6週才出現這種炎症的相關症狀。

古莫表示，這種情況很有可能已經持續好幾週了，只是一直沒有被診斷出與武漢肺炎有關。

這種「罕見炎症反應綜合症」類似於「中毒性休克症」（Toxic Shock syndrome，TSS）以及「川崎症」（Kawasaki disease）的症狀；「川崎症」症狀包括發燒、皮膚出現紅疹和腺體腫脹，重症病患還會出現心臟動脈發炎情形。

美國最早的個案出現在4月初，患者是6個月大的嬰兒，除了美國，英國、義大利和西班牙等歐洲國家亦有類似個案，在英國還造成一名14歲的英國青少年死亡，另有20名左右的兒童因此入院治療。

此外，這些疫情重災區的國家，近期「川崎症」的個案數也巧合似的增加，。科學家仍在研究「罕見炎症反應綜合症」是否與武漢肺炎病毒有關，因為並非所有具有這種炎症反應綜合症的孩童都驗出武漢病毒陽性反應，若將所有個案歸因於武漢肺炎還言之尚早，但不排除兩者間的相關性。

美國費城兒童醫院兒童傳染病部首席醫生奧德麗・約翰（Dr. Audrey John）表示，有關罕見炎症反應綜合症和武漢肺炎兩者間的關係，有待更多證據釐清和證實。但她直言兩者之間肯定存有關聯性。