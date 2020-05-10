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武漢肺炎爆發後罕見認錯 中國衛生高官：防疫體系過於薄弱

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/10 15:11
北京一處有著毛澤東、周安來、劉少其肖像的櫥窗(圖/美聯社)  

北京一處有著毛澤東、周安來、劉少其肖像的櫥窗(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）面對排山倒海的國際批評聲浪，中國國家衛生健康委員會副主任李斌，昨（9）日在國務院新聞辦公室會議中，罕見坦承中國在因應流行病上的不足，並承諾將加以改善。

東網報導，李斌表示，新冠肺炎是傳播速度快、感染範圍廣的一次重大突發公衛事件，暴露了中國在重大疫情防控體制與公衛體系之缺陷。他並建議從幾大面向著手改革，包括運用人工智慧與大數據、整合應變體系、完善公衛法與監督機制、強化國際交流、參與全球衛生治理等。

BBC指出，吹哨人李文亮醫師12月就遭到噤聲，最後不幸成為此波疫情下的烈士，歐盟則是於4月在一份報告中指控中國散播關於疫情的假消息。國際對於中國在武漢爆發疫情之初的顢頇罵聲連連，指其未能及早示警，延誤防疫時機，更拒絕外界對疫情源頭進行獨立調查的要求。

這些時日以來，北京政權發動「戰狼外交」，強化自身論述，將前線外交官推上戰場駁斥各國批評，卻招致反效果，與美國指著鼻子互罵，更使雙邊關係陷入冰點。

儘管多位省級以下地方官員遭到解職，共黨高層卻多半未受到懲處。專家認為，中國高官這般「認錯」，實屬罕見，頗值得玩味。不過，北京政府仍堅稱其都有與世界衛生組織（WHO）分享疫情即時資訊，8日也承諾，待疫情結束後，會配合WHO對本次武漢肺炎進行之檢討工作。
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