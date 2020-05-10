【武漢肺炎】連續28天零本土案例　18日起超商、網路開放4歲以下幼幼口罩預購

截圖自中央流行疫情指揮中心5/10直播記者會。 截圖自中央流行疫情指揮中心5/10直播記者會。

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，國內今日無新增病例，截至目前全國累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，366人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

此外，繼4月15日網路開放預購 4-8 歲小童立體口罩後，指揮中心再宣布，「口罩實名制3.0」新增幼幼平面口罩尺寸，自5月18日起，開放預購4歲以下幼童使用的「幼幼平面口罩」（12.7公分*8公分），家長可持孩童健保卡到超商或網路預購。

指揮中心提醒，家長預購時記得要確認選擇的口罩尺寸是否符合小朋友需求，繳費後就不能再更改預購的口罩尺寸及取貨門市。

0-4歲－幼幼平面口罩

4-8歲－小童立體口罩

另外，雖然國內疫情趨緩，但民眾仍應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。