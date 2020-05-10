【武漢肺炎】歐巴馬槓上川普 批美國防疫一場災難

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）卸任後向來低調的美國前總統歐巴馬（Barack Obama，8日忍不住開砲，重批現任川普政府在武漢肺炎疫情中的作為，簡直是「一場混亂的災難」。

美聯社報導，根據雅虎新聞取得的一份錄音檔，這位前總統週五與「歐巴馬校友協會」（Obama Alumni Association）約三千名成員通話時，猛轟川普防疫不力。該組織成員為曾任職於歐巴馬政府之「舊臣」。

「我們對抗的是長期以來自私自利、分化、放眼皆敵的態勢，這已成了美國人生活的樣貌。」「在這種只為自己、不顧他人的心態作祟下，我們的政府完全是一場災難。」

疫情爆發以來，川普對其防疫表現總是得意洋洋、驕傲不已，他還批評歐巴馬留下問題一堆的制度。然而，新型冠狀肺炎（COVID-19）直至去年底才出現，美國疾病管制與預防中心（CDC）初期表現卻令人詬病，1月研發試劑，2月就發現試劑出現不少瑕疵，延誤防疫工作。

歐巴馬卸任後，淡出政治圈，鮮少對政治議題發言，即便遭到川普推文攻擊，也很少出面回應。週五的這砲轟大會，顯然是要為篤定代表民主黨出馬角逐總統大位的候選人拜登（Joe Biden）拉抬聲勢。他也不諱言，接下來幾個月，將大力為拜登助選站台。

截至10日，全球新冠肺炎確診人數已破400萬，其中美國就佔了130萬，死亡人數破78,000人，是本次疫情重災區。為了年底選戰，川普急著促全國重啟經濟活動，然而衛生官員憂心，恐怕會爆發第二波疫情。