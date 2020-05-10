華盛頓州受贈10萬片口罩 感謝台灣共同抗疫

民眾響應「護台灣、助世界」活動所捐出的配額口罩，其中有10萬片抵達美國華盛頓州，華州州務卿魏曼與州參議員瓦戈納感謝台灣共同抗疫。

中華民國駐西雅圖辦事處處長范國樞昨天把10萬片醫療用口罩捐贈給華盛頓州政府，由魏曼（Kim Wyman）代表接受，瓦戈納（Keith Wagoner）夫婦見證觀禮。

魏曼致詞時感謝台灣人民慷慨協助華盛頓州對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），這批口罩未來會有部分用在11月美國總統大選時的驗票及計票作業，協助降低選務工作人員的染疫風險。

瓦戈納說，這批口罩難得之處在於是由台灣人自主捐出的口罩配額，他非常感激台灣在全美疫情肆虐下及時挺身相助，台美共享民主、自由等價值。

范國樞說，這次的捐贈不僅展現台灣與華州的緊密關係，更實際展現國人透過健保快易通手機app響應「護台灣，助世界」的海外人道救援行動，台灣將持續與美國等國並肩防疫。

捐贈儀式8日舉行後，10萬片口罩已送達華州企業服務廳（Department of Enterprises Services），後續將由州政府陸續分送給第一線醫療、救護人員及選務人員使用。

此外，華盛頓州貝爾維尤市（Bellevue）市政府也收到來自姐妹市花蓮市政府一批贈品，包括手工皂、防護面罩與民間社團慈濟志工手製的布口罩、購買的護目鏡等。

貝爾維尤在西雅圖（Seattle）以東，兩地隔著華盛頓湖相望，是華州第5大城市，人口約14.5萬，波音公司（Boeing）、微軟公司（Microsoft ）和宏達國際電子公司（HTC）在此設有分公司。

貝爾維尤受贈儀式也在昨天舉行，由市長羅賓遜（Lynne Robinson）代表，副市長尼溫豪斯（Jared Nieuwenhuis）、市議員李瑞麟（Conrad Lee）、急難救助部門主管梅爾（Curry Mayer）及消防局長哈根（Jay Hagen）等人出席。

李瑞麟感謝台灣及花蓮人民的善心，未來將持續強化貝爾維尤市及花蓮市的姊妹市關係。