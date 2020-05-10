美國白宮陷染疫危機？抗疫三巨頭居家隔離　特勤局人員驚爆34人染武漢肺炎

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼總統川普的貼身隨扈、副總統彭斯的新聞秘書凱蒂．米勒（Katie Miller）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，現在又傳出特勤局內有11名人員確診感染，目前不確定這些人員與美國正副總統（Mike Pence）是否有過密切接觸。

綜合媒體報導，根據美國國土安全部（DHS）文件揭露，特勤局擁有7600名僱員，目前局內有有11名人員確診感染武漢肺炎，有60人據報正自主隔離，另23人於感染後已康復。

特勤人員主要負責保護金融體系以及為美國總統、副總統和他們的家人，以及到訪外國元首等提供人身保護，其中超過3000名幹員在他們所保護對象的身邊執勤。

不過目前仍不清楚，染疫的特勤局人員，是否派赴白宮工作，或者最近曾否與總統川普或副總統彭斯（Mike Pence）有過密切接觸。

特勤局發言人蕙蘭（Justine Whelan）也以保護員工隱私以及確保任務執行為由，拒絕透露特勤局詳細狀況，僅稱一切遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指示。

白宮核心圈的幕僚和隨扈接連確診，白宮於7日披露，總統川普的貼身隨扈病毒檢測呈陽性。雖然川普向媒體澄清他和這名隨扈接觸不多，不過為了確保正副總統與第一家庭健康，白宮內部的武漢肺炎檢測將從過去的一週一次，改為每天一次。

而副總統彭斯的新聞秘書凱蒂．米勒於8日確診，當時彭斯正準備搭「空軍二號」專機前往愛阿華州（Iowa），機上６名最近曾與米勒接觸的幕僚臨時被請下機，導致行程耽誤一個多小時。

值得注意的是，米勒的丈夫是川普的核心移民政策幕僚、白宮資深政策顧問史蒂芬．米勒，而白宮尚未透露史蒂芬．米勒有否接受檢測。

美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩(Stephen Hahn)於8日也爆出曾與確診者接觸，哈恩隨即接受了採檢，結果為陰性，但基於CDC的規定，哈恩目前正在自我隔離兩星期。據外媒報導，哈恩接觸的確診者就是凱蒂．米勒。

此外，美國CDC主任芮斐德和美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）也曾與確診染疫者曾有「低風險」接觸， 未來兩星期將自我隔離，並以視訊方式工作。