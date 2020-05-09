台灣酒店舞廳有條件營業　六都傾向暫不開放

台灣六都傾向暫不開放酒店舞廳(示意圖/Pexels) 台灣六都傾向暫不開放酒店舞廳(示意圖/Pexels)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前暫停營業的酒店及舞廳業者，在符合防疫安全條件下可開放營業，不過六都今天都傾向暫不開放，而台北市及高雄市表示仍需內部討論研議。

台北市副發言人戴于文表示，目前市府還在進行內部討論，預計下週疫情會報的報告後會有較明確方向。

對於酒店與舞廳的開放，新北市長侯友宜表示，中央現在已宣布開放的原則，地方會扛起責任。不過，八大行業等場所很難保持社交距離，因此，不會是現階段最先開放的對象。

侯友宜說，新北採取分階段、分梯次方式檢討開放各場館與設施，第一階段第二梯次將於11日開放，市府會視全球疫情研判要開放到什麼程度，每一行業開放程度都不一樣，事前會審慎評估。

桃園市長鄭文燦表示，市府會依據指揮中心的規範評估，分階段開放各類活動。由於舞廳與酒店不易保持社交距離，因此暫時不開放。

鄭文燦說，從6月1日開始，市民活動中心、社區大學及樂齡學習中心都將開放，但不能有共食、共餐及卡拉OK等活動，其他戶外活動如休閒農業區的農事體驗，只要做好分區、分流也會開放。7月1日起則陸續評估包括藝文展覽、志工講習、觀摩等活動。

台中市政府表示，由於酒店、舞廳屬人群密切接觸的室內活動，今年也曾發生多例酒店公關確診案例，疫情風險相對其他產業來得高，因此市府須謹慎評估，目前仍不開放，將配合中央相關紓困措施協助業者，讓防疫與市民生活間求取平衡。

台中市政府指出，為兼顧經濟發展，將依照指揮中心規範，督促業者落實各項防疫措施，依「先室外、再室內、有距離、緩接觸」等原則，評估開放室外活動，若疫情穩定安全，再進一步評估擴大解封室內集會活動，防疫措施漸進式開放，讓市民安心。

台南市長黃偉哲表示，根據中央指定的標準作業程序，很多舞廳及酒店是沒辦法做到的，市府盤點的結果，既然無法做到，因此台南市暫不開放。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，指揮中心這些要求規定是原則性的，市府會全力配合落實，但其中人流管制、環境清消標準及施行細節等，希望中央更明確指示。11日的府級疫情應變中心會議將研議相關施行細節及做法。

潘炤穎說，疫情應變中心將討論放寬或解除營業場館的防疫限制，不會僅針對特別行業，包括之前因防疫暫停對外開放的學校、運動場館及其他受影響場所也將通盤檢討。

指揮中心昨天表示，在符合包含保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。建立顧客實名制，並確實執行人流管制及環境清消。消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格等條件下，可開放營業，且不受室內100人、室外500人，人數限制。